Право на демобилизацию — нардеп Костенко рассказал, как она должна происходить

Украинский военный встретился с женщиной после продолжительной разлуки. Фото: Reuters

В Верховной Раде готовят новый законопроект по усовершенствованию процессов общей мобилизации мужчин и демобилизации во время действия военного положения. Сегодня в парламенте обсуждается идея демобилизации бойцов в течение 18 или 36 месяцев непрерывной службы, но пока окончательного решения на этот счет нет.

Мнение об этом высказал народный депутат, секретарь парламентского комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в эфире УП Live.

Читайте также:

Демобилизация военных в Украине

По его словам, демобилизация конкретного военного должна зависеть от того, в какой точке на фронте находится и какие задачи выполняет.

"Например, побывавшие в боевом распоряжении и больше служащие — 12 месяцев службы. А те, кто были, не на первой линии фронта — 36 месяцев", — рассказал он.

Костенко говорит, это было бы справедливо, поскольку речь идет о разной службе военных

"Служба на западе Украины тоже очень важна, но вопрос риска для жизни совсем другой, поэтому я бы такую градацию делал", — добавил Костенко.

Добавим, что в Украине уже не первый месяц ведется дискуссия по поводу изменений в процедуре демобилизации военных ВСУ. Сейчас народные депутаты работают над крупным законопроектом, который регулировал бы этот вопрос. Его появление обещают уже к концу года.