Хто з чоловіків досі має право виїхати за кордон

Чоловік разом із дитиною на кордоні. Фото: Halfpoint, Depositphotos

Право на перетин кордону мають понад 20 категорій чоловіків, але є нюанси, про які треба знати. Проблеми з виїздом із території України можуть виникати через застарілі дані у ТЦК. Навіть якщо ви маєте право на виїзд, у вас повинні бути оновлені дані.

Про це повідомила Заборона у понеділок, 3 червня.

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Хто з чоловіків має право виїжджати з України у 2024 році

Згідно з постановою Кабінету міністрів №57, право на виїзд мають такі категорії українців:

чоловіки з інвалідністю;

чоловіки, які мають дружину або батьків (включаючи батьків дружини) з інвалідністю I або II групи, за умови наявності документів, що підтверджують догляд;

батьки, опікуни, піклувальники або прийомні батьки, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

батьки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина з інвалідністю I чи II групи;

чоловіки, які потребують постійного догляду;

опікуни осіб з інвалідністю, визнаних судом недієздатними;

бабусі, дідусі, повнолітні брати, сестри, мачухи та вітчими, які супроводжують дітей з інвалідністю для виїзду за межі України, за умови їх приналежності до категорії, яка не підлягає призову на військову службу під час мобілізації.

Право на виїзд за кордон мають чоловіки, які не підлягають призову або мають право на відстрочку. До них належать:

батьки-одинаки;

чоловіки, які утримують трьох і більше дітей до 18 років або виховують дитину з інвалідністю, яка має тяжкі перинатальні ураження нервової системи, вроджені вади розвитку, рідкісні захворювання, онкологію, психічні розлади або цукровий діабет I типу (інсулінозалежний);

військовозобов'язані, непридатні до служби за станом здоров'я;

чоловіки, які виховують дитину з тяжкою травмою, або яка потребує трансплантації органу чи паліативної допомоги;

усиновителі або опікуни дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

чоловіки, які доглядають за людиною з інвалідністю, якщо більше нікому цього робити;

чоловіки, близькі родичі яких загинули або зникли безвісти під час АТО/ООС.

Для кожного випадку передбачено індивідуальний пакет документів, які обов’язково мають підтвердити приналежність чоловіка до певної категорії.

Існують також виняткові категорії:

військовослужбовці, які їдуть за кордон на лікування внаслідок поранень на війні;

трансгендери, які пройшли процедуру зміни статевої належності та у встановленому законом порядку отримали документи, в яких їхня стать визначена як жіноча;

водії, які перевозять медичні вантажі, гуманітарну допомогу автомобільним транспортом для потреб ЗСУ і для населення України. За наявності інформації про них у системі "Шлях";

артисти, якщо є дозвіл Мінкульту;

спортсмени та тренери для участі в офіційних змаганнях і тренувальних зборах за дозволом Мінмолодьспорту;

чиновники на підставі відповідних рішень про службові відрядження.

З України на ПМП: чи можна чоловікам

У соцмережах з'явилася інформація, що з 1 червня люди, які мають постійне проживання за кордоном (ПМП), нібито не зможуть виїхати з України. Імовірно, подібне непорозуміння сталося після змін до закону про мобілізацію, адже у законодавчих актах про це не йдеться.

Проблеми з перетином кордону, за словами юристів, можуть виникати лише через неоновлені дані у ТЦК, які мають обов'язково бути оновлені у всіх військовозобов'язаних віком від 18 до 60 років.

"Навіть ті, хто має право на виїзд, повинні прийти до ТЦК та СП і одержати військово-обліковий документ з VIN-кодом. Який потім зчитують спеціальними приладами прикордонники й так отримують доступ до особової справи військовозобов’язаного в електронній формі. Маєш відстрочку — ми тобі її дамо, але йди до ТЦК підтвердити таке право", — зазначив адвокат Андрій Новак.

Нагадаємо, громадянам, які мають відстрочку від мобілізації, надану Міністерством економіки, продовжать бронювання ще на три місяці автоматично.

Раніше ми писали, що частина військовозобов’язаних українців, які перебувають за кордоном, має повернутися додому і звернутися до територіальних центрів комплектування.