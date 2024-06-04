Кто из мужчин до сих пор имеет право уехать за границу

Мужчина вместе с ребенком на границе. Фото: Halfpoint, Depositphotos

Право на пересечение границы имеют более 20 категорий мужчин, но есть нюансы, о которых нужно знать. Проблемы с выездом с территории Украины могут возникать из-за устаревших данных в ТЦК. Даже если вы имеете право на выезд, у вас должны быть обновленные данные.

Об этом сообщил Заборона в понедельник, 3 июня.

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Согласно постановлению Кабинета Министров №57, право на выезд имеют следующие категории украинцев:

мужчины с инвалидностью;

мужчины, имеющие жену или родителей (включая родителей жены) с инвалидностью I или II группы, при наличии документов, подтверждающих уход;

родители, опекуны, попечители или приемные родители, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

родители, на иждивении которых находится совершеннолетний ребенок с инвалидностью I или II группы;

мужчины, нуждающиеся в постоянном уходе;

опекуны лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными;

бабушки, дедушки, совершеннолетние братья, сестры, мачехи и отчимы, сопровождающие детей с инвалидностью для выезда за пределы Украины, при условии их принадлежности к категории, которая не подлежит призыву на военную службу во время мобилизации.

Право на выезд за границу имеют мужчины, не подлежащие призыву или имеющие право на отсрочку. К ним относятся:

родители-одиночки;

мужчины, которые содержат трех и более детей до 18 лет или воспитывают ребенка с инвалидностью, имеющей тяжелые перинатальные поражения нервной системы, врожденные пороки развития, редкие заболевания, онкологию, психические расстройства или сахарный диабет I типа (инсулинозависимый);

военнообязанные, не пригодные к службе по состоянию здоровья;

мужчины, воспитывающие ребенка с тяжелой травмой или нуждающиеся в трансплантации органа или паллиативной помощи;

усыновители или опекуны детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки;

мужчины, ухаживающие за человеком с инвалидностью, если больше никому этого делать;

мужчины, близкие родственники которых погибли или пропали без вести во время АТО/ООС.

Для каждого случая предусмотрен индивидуальный пакет документов, обязательно должны подтвердить принадлежность мужчины к определенной категории.

Есть также исключительные категории:

военнослужащие, которые едут за границу для лечения в результате ранений на войне;

трансгендеры, которые прошли процедуру изменения половой принадлежности и в установленном законом порядке получили документы, в которых их пол определен как женский;

водители, перевозящие медицинские грузы, гуманитарную помощь автомобильным транспортом для нужд ВСУ и населения Украины. При наличии информации о них в системе "Путь";

артисты, если есть разрешение Минкульта;

спортсмены и тренеры для участия в официальных соревнованиях и тренировочных сборах с разрешением Минмолодежьспорта;

чиновники на основании соответствующих решений о служебных командировках.

Из Украины на ПМЖ: можно ли мужчинам

В соцсетях появилась информация, что с 1 июня люди, имеющие постоянное проживание за границей (ПМЖ), якобы не смогут уехать из Украины. Вероятно, подобное недоразумение произошло после изменений в закон о мобилизации, ведь в законодательных актах речь не идет.

Проблемы с пересечением границы, по словам юристов, могут возникать только из-за необновленных данных в ТЦК, которые должны быть обновлены у всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет.

"Даже те, кто имеет право на выезд, должны прийти в ТЦК и СП и получить военно-учетный документ с VIN-кодом. Который потом считывают специальными приборами пограничники и так получают доступ к личному делу военнообязанного в электронной форме. Имеешь отсрочку — мы тебе ее дадим, но иди в ТЦК подтвердить такое право", — отметил адвокат Андрей Новак.

Напомним, гражданам, имеющим отсрочку от мобилизации, предоставленную Министерством экономики, продлят бронирование еще на три месяца автоматически.

Ранее мы писали, что часть находящиеся за рубежом военнообязанные украинцы должны вернуться домой и обратиться в территориальные центры комплектования.