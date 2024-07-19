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При оновленні даних зазначили неправильну адресу — до яких наслідків готуватися

19 липня 2024 08:33
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні — що буде, якщо при оновленні даних вказали невірну адресу
Оновлення військово-облікових даних в ТЦК. Колаж: Новини.LIVE
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Попри те, що основний термін, за який військовозобов'язані громадяни України мали оновити свої військово-облікові дані, сплив ще 16 липня, чоловіки й досі можуть оновити інформацію про себе у ТЦК або застосунку "Резерв+". Звичайно, важливо подавати правдиві та актуальні дані про себе. Проте трапляються випадки, коли з якихось причин особа зазначає неправильну адресу проживання. 

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Що буде, якщо при оновленні даних ви зазначили неправильну адресу проживання, за якою вас не буває, розповіла військова юристка Лілія Калашникова в інтерв'ю порталу Новини Pro.

У житті трапляються різні випадки, через які військовозобов'язаний міг зазначити адресу квартири, в який не проживає. Зокрема, це могла статися через банальну помилку. 

Проте чого очікувати особі, з якою це сталося? Так, за словами правозахисниці, представники ТЦК будуть направляти повістку поштою за останньою відомою задекларованою адресою проживання.

Якщо ж громадяни зазначив неправильну адресу, то це може вважатися підставою для того, аби ТЦК не складало протокол, а відразу виносило постанову про накладення штрафу у розмірі до 25,5 тис. грн.

Раніше ми писали, військовозобов'язані, які невчасно оновили військово-облікові дані, зможуть побачити штраф у застосунку "Дія". 

Нагадаємо, ми повідомляли, яка є поважна причина несвоєчасного оновлення даних.

Також ми інформували, як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна.

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