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При обновлении данных указали неправильный адрес — к каким последствиям готовиться

19 июля 2024 08:33
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине — что будет, если при обновлении данных указали неверный адрес
Обновление военно-учетных данных в ТЦК. Коллаж: Новини.LIVE
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Несмотря на то, что основной срок, за который военнообязанные граждане Украины должны были обновить свои военно-учетные данные, закончился еще 16 июля, мужчины до сих пор могут обновить информацию о себе в ТЦК или в приложении "Резерв+". Конечно, важно представлять правдивые и актуальные сведения о себе. Однако, бывают случаи, когда по каким-то причинам лицо указывает неверный адрес проживания.

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Что будет, если при обновлении данных вы указали неверный адрес проживания, по которому вас не бывает, рассказала военный юрист Лилия Калашникова в интервью порталу Новини Pro.

В жизни случаются разные случаи, из-за которых военнообязанный мог указать адрес квартиры, в которой не проживает. В частности, это могло произойти из-за банальной ошибки.

Однако чего ждать лицу, с которым это произошло? Так, по словам правозащитницы, представители ТЦК будут направлять повестку по почте по последнему известному задекларированному адресу проживания.

Если граждане указали неправильный адрес, то это может считаться основанием для того, чтобы ТЦК не составлял протокол, а сразу выносил постановление о наложении штрафа в размере до 25,5 тыс. грн.

Ранее мы писали, военнообязанные, несвоевременно обновившие военно-учетные данные, смогут увидеть штраф в приложении "Дія".

Напомним, мы сообщали, какая уважительная причина несвоевременного обновления данных.

Также мы информировали, как ТЦК будет штрафовать мужчин, не обновивших данные, но не имеющих доходов и имущества.

штраф личные данные военный учет мобилизация ТЦК и СП военнообязанные

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