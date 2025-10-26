Бусифікують не всіх, а бійки провокують — в ОТЦК Київщини дали роз'яснення

Робота групи оповіщення ТЦК. Ілюстративне фото: УНІАН

Міф про масове примусове відправлення чоловіків до ТЦК спростовують у Київському ОТЦК. Його речник, Олег Байдалюк, каже що "бусифікують" тільки окремих людей і за деяких причин.

Про це військовий заявив в інтерв'ю колегам 24 Каналу.

Кого і за що "бусифікують"

Олег Байдалюк зазначив, що примусове доставлення до ТЦК застосовується лише у випадках, коли особи відмовляються отримувати повістку, надавати на перевірку документи або чинять опір законним вимогам.

Військовий каже, що правовий механізм передбачає затримання поліцією лише тих осіб, які відмовляються пред'явити свої документи та слідувати Закону України про мобілізацію.

Залучати поліцію на допомогу до ТЦК теж законно — представники ТЦК може звернутися до поліції для затримання особи, яка ігнорує свої обов'язки громадянина України, зокрема ті, що стосуються захисту країни.

Чому стаються бійки між громадянами та представниками ТЦК

Олег Байдалюк нагадує, що військовослужбовці, які виконують завдання з мобілізації, часто є ветеранами війни, які вже пройшли через бойові дії та втрати та можуть мати поранення. Їхній досвід може впливати на їхню реакцію в ситуаціях конфронтації.

"Перед тобою військовий, який два роки був на передовій — два роки обстрілів, боїв, крові та жаху. І після цього, щоб ти йому не казав, якщо до нього підходять, бризкають балончиком в обличчя, плюють, кричать або починають лаятися: "Іди сам воюй!" — як йому стриматись?", — каже Олег Байдалюк.

Попри складність ситуації, групи оповіщення проходять постійний інструктаж, зокрема щодо необхідності діяти максимально коректно та стримуватися від провокацій, зазначає речник Київського ОТЦК.

