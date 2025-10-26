Видео
Причины "бусификации" и драк — в Киевском ОТЦК все объяснили

Причины "бусификации" и драк — в Киевском ОТЦК все объяснили

Ua ru
Дата публикации 26 октября 2025 01:30
обновлено: 22:47
Бусифицируют не всех, а драки провоцируют — в ОТЦК Киевщины дали разъяснения
Работа группы оповещения ТЦК. Иллюстративное фото: УНИАН

Миф о массовом принудительном отправлении мужчин в ТЦК опровергают в Киевском ОТЦК. Его представитель, Олег Байдалюк, говорит, что "бусифицируют" только отдельных людей и по некоторым причинам.

Об этом военный заявил в интервью коллегам 24 Канала.

Читайте также:

Кого и за что "бусифицируют"

Олег Байдалюк отметил, что принудительная доставка в ТЦК применяется только в случаях, когда лица отказываются получать повестку, предоставлять на проверку документы или оказывают сопротивление законным требованиям.

Военный говорит, что правовой механизм предусматривает задержание полицией только тех лиц, которые отказываются предъявить свои документы и следовать Закону Украины о мобилизации.

Привлекать полицию на помощь к ТЦК тоже законно — представители ТЦК может обратиться в полицию для задержания лица, которое игнорирует свои обязанности гражданина Украины, в частности те, что касаются защиты страны.

Почему происходят драки между гражданами и представителями ТЦК

Олег Байдалюк напоминает, что военнослужащие, которые выполняют задачи по мобилизации, часто являются ветеранами войны, которые уже прошли через боевые действия и потери и могут иметь ранения. Их опыт может влиять на их реакцию в ситуациях конфронтации.

"Перед тобой военный, который два года был на передовой — два года обстрелов, боев, крови и ужаса. И после этого, чтобы ты ему не говорил, если к нему подходят, брызгают баллончиком в лицо, плюют, кричат или начинают ругаться: "Иди сам воюй!" — как ему сдержаться?", — говорит Олег Байдалюк.

Несмотря на сложность ситуации, группы оповещения проходят постоянный инструктаж, в частности о необходимости действовать максимально корректно и сдерживаться от провокаций, отмечает представитель Киевского ОТЦК.

Напомним, мы ранее писали о том, могут ли группы оповещений ТЦК заходить на частные территории.

Добавим, мы сообщали о том, что для работников ТЦК из групп оповещений ввели обязательное ношение боди-камер с 1 сентября 2025 года.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
