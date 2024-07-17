Анулювання відстрочки від мобілізації, повний список причин

Процес оформлення бронювання від мобілізації. Фото: Facebook ЛОТЦК та СП

Відстрочка від мобілізації та бронювання можуть бути анульована, якщо підприємство, де громадянин був заброньований від мобілізації, втратило статус критично важливого для економіки країни. Також відстрочка та бронювання анулюються після втрати військовозобов’язаним роботи, яка і надавала право на відстрочку.

Про це йдеться в законі про мобілізацію.

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Закінчення строку дії

Частині військовозобов’язаних громадян України надається відстрочка від мобілізації на час особливого періоду.

Цей процес не є безстроковим, ба більше, відстрочка може бути й анульована.

Так, анулювати відстрочку можна, якщо закінчився строк її дії чи підприємство (установою, організацією) закінчило виробляти товари, виконувати роботи і надавати послуги для забезпечення потреб Збройних сил, інших військових формувань.

Втрата статусу чи роботи

Крім того, громадянин може втратити відстрочку, якщо підприємство, де цей військовозобов’язаний був заброньований, втратило статус критично важливого для функціонування економіки.

Також відстрочка анулюється, коли людина звільняється з державної структури, де отримала цю відстрочку, або взагалі уся структура розформовується.

Нагадаємо, що відомості про військовозобов'язаних, які заброньовані від мобілізації, є державною таємницею. Зокрема, це стосується осіб, заброньованих за центральними органами виконавчої влади та іншими державними органами.

Додамо, раніше у Мінекономіки нагадали алгоритм бронювання від мобілізації для підприємства.