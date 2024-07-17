Аннулирование отсрочки от мобилизации, полный список причин

Процесс бронирования от мобилизации. Фото: Facebook ЛОТЦК и СП

Отсрочка от мобилизации и бронирования может быть аннулирована, если предприятие, где гражданин был забронирован от мобилизации, потеряло статус критически важного для экономики страны. Также отсрочка и бронирование аннулируются после утраты военнообязанным работы, которая и предоставляла право на отсрочку.

Об этом говорится в законе о мобилизации.

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Истечение срока действия

Части военнообязанных граждан Украины предоставляется отсрочка от мобилизации на время особого периода.

Этот процесс не бессрочен, более того, отсрочка может быть и аннулирована.

Так, аннулировать отсрочку можно, если истек срок ее действия или предприятие (учреждение, организация) перестало производить товары, выполнять работы и оказывать услуги для обеспечения потребностей Вооруженных сил, других воинских формирований.

Утрата статуса или работы

Кроме того, гражданин может лишиться отсрочки, если предприятие, где этот военнообязанный был забронирован, потеряло статус критически важного для функционирования экономики.

Также отсрочка аннулируется, когда человек увольняется с государственной структуры, где получил эту отсрочку, или вообще вся структура расформируется.

Напомним, что сведения о забронированных от мобилизации военнообязанных являются государственной тайной. В частности, это касается лиц, забронированных центральными органами исполнительной власти и другими государственными органами.

Ранее в Минэкономики напомнили алгоритм бронирования от мобилизации на предприятии.