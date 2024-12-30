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Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

30 грудня 2025 04:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
В Україні тепер є тільки два статуси для військовозобов'язаних: придатний та непридатний
Медогляд у ТЦК. Ілюстративне фото: УНІАН
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Внаслідок скасування статусу "обмежено придатний" для військовослужбовців в Україні запроваджено нові категорії придатності. Визначення придатності кожного громадянина до військової служби здійснюється військово-лікарською комісією (ВЛК). 

Про нюанси двох статусів — придатний та непридатний — повідомляє РБК-Україна.

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Згідно з чинним законодавством, усі громадяни зобов'язані пройти повторний медичний огляд у ВЛК до 5 лютого 2025 року для визначення їхнього актуального статусу придатності до військової служби. На підставі медичного огляду визначаються два основні статуси.

Придатний:

  • до загальної військової служби: Громадянин може виконувати як бойові, так і небойові завдання та призначатися на більшість посад;
  • до служби у виді Збройних Сил України: Громадянин придатний до служби в підрозділах морської піхоти, Десантно-штурмових військах, підводних човнах, спеціальних спорудах тощо;
  • до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, навчальних центрах та інших допоміжних структурах: Такий громадянин придатний для служби в логістичних, медичних та інших підрозділах, але не в спеціальних або бойових підрозділах.

Непридатний:

  • до служби у виді Збройних Сил України або за військовою спеціальністю: Визначається непридатність до спеціалізованих підрозділів, таких як Десантно-штурмові війська чи підводні човни;
  • до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців: Під час воєнного стану такі особи звільняються з запасу, але мають можливість перегляду стану здоров'я;
  • до військової служби з виключенням з військового обліку: Надає право на звільнення зі служби та виключення з обліку. Втім, військовослужбовці за бажанням можуть подати рапорт на продовження служби.

Окремо слід підкреслити, що особи, визнані придатними з певними обмеженнями щодо стану здоров'я, можуть проходити військову службу в підрозділах забезпечення, ТЦК та СП, навчальних підрозділах тощо. Лікарі ВЛК визначають ступінь придатності до військової служби та вказують, де саме особа може служити, а де не може.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли ТЦК не має права направляти громадян на ВЛК.

Також ми повідомляли про те, які три документи мають видати громадянам, які пройшли військово-лікарську комісію.

мобілізація війна в Україні ВЛК ТЦК та СП військовозобов'язані

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