В Украине теперь только два статуса для военнообязанных: пригодный и непригодный

Медосмотр в ТЦК. Иллюстративное фото: УНИАН

В результате отмены статуса "ограниченно пригодный" для военнослужащих в Украине введены новые категории пригодности. Определение пригодности каждого гражданина к военной службе осуществляется военно-врачебной комиссией (ВВК).

О нюансах двух статусов — пригоден и непригоден — сообщает РБК-Украина.

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В чем отличия статусов пригоден и непригоден

Согласно действующему законодательству, все граждане обязаны пройти повторное медицинское освидетельствование в ВЛК до 5 февраля 2025 года для определения их актуального статуса пригодности к военной службе. На основании медицинского осмотра определяются два основных статуса.

Пригодный:

в общую военную службу: Гражданин может выполнять как боевые, так и небоевые задачи и назначаться на большинство должностей;

к службе в виде Вооруженных сил Украины: Гражданин годен к службе в подразделениях морской пехоты, Десантно-штурмовых войсках, подводных лодках, специальных сооружениях и т.д;

к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, учебных центрах и других вспомогательных структурах: Такой гражданин пригоден для службы в логистических, медицинских и других подразделениях, но не специальных или боевых подразделениях.

Непригодный:

к службе в виде Вооруженных сил Украины или по военной специальности: Определяется непригодность к специализированных подразделений, таких как Десантно-штурмовые войска или подводные лодки;

в военную службу с пересмотром через 6-12 месяцев: Во время военного положения такие лица увольняются из запаса, но имеют возможность пересмотра состояния здоровья;

в военную службу с исключением из военного учета: Предоставляет право увольнения со службы и исключение из учета. Впрочем, военнослужащие по желанию могут подать рапорт на продление службы.

Отдельно следует подчеркнуть, что лица, признанные пригодными с определенными ограничениями состояния здоровья, могут проходить военную службу в подразделениях обеспечения, ТЦК и СП, учебных подразделениях и т.д. Врачи ВЛК определяют степень пригодности военной службы и указывают, где именно лицо может служить, а где не может.

Напомним, мы ранее писали о том, когда ТЦК не вправе направлять граждан на ВВК.

Также мы сообщали о том, какие три документа должны выдать гражданам, прошедшим военно-врачебную комиссию.