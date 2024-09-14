Суд підтримав мешканця Львова, якого прикордонник не пустив за кордон

Засідання суду. Фото: УНІАН

У червні 2024 року військовозобов'язаний зі Львова, який є багатодітним батьком, хотів поїхати за кордон. Проте прикордонник його не пустив, через що чоловік звернувся до суду.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Зазначається, що позивач намагався перетнути кордон і пред'явив для цього прикордоннику військово-облікові документи, підтвердження оновлених даних у мобільному застосунку "Резерв+", а також документи, що свідчили про наявність чотирьох неповнолітніх дітей та відстрочки від служби до грудня 2024 року. Однак, незважаючи на ці документи, прикордонник заборонив виїзд. Чоловік вирішив оскаржити це рішення і звернувся до суду з вимогою його скасування.

Офіційною підставою для відмови у перетині кордону військовозобов'язаного стало те, що він, нібито, не надав прикордоннику всі необхідні документи. Водночас представник прикордонної служби не надав суду відзив на позов та не висловив жодних заперечень щодо вимог позивача.

Рішення суду

Справу розглянула суддя Львівського окружного адміністративного суду Олена Крутько. Подивившись усі матеріали справи та оцінивши аргументи, вона задовільнила позов мешканця Львова. Суддя визнала дії прикордонника неправомірними та анулювала його рішення про відмову у виїзді за кордон. Однак це рішення суду ще може бути оскаржене.