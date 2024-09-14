Суд поддержал жителя Львова, которого пограничник не пустил за границу

Заседание суда. Фото: УНИАН

В июне 2024 года военнообязанный из Львова, который является многодетным отцом, хотел поехать за границу. Однако пограничник его не пустил, из-за чего мужчина обратился в суд.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Отмечается, что истец пытался пересечь границу и предъявил пограничнику военно-учетные документы, подтверждение обновленных данных в мобильном приложении "Резерв+", а также документы, которые свидетельствуют о наличии четырех несовершеннолетних детей и отсрочки от службы до декабря 2024 года. Однако, невзирая на эти документы, пограничник запретил выезд. Мужчина решил оспорить это решение и обратился в суд с требованием его отмены.

Официальным основанием для отказа в пересечении военнообязанной границы стало то, что он, якобы, не предоставил пограничнику все необходимые документы. В то же время представитель пограничной службы не предоставил суду отзыв на иск и не высказал никаких возражений относительно требований истца.

Решение суда

Дело рассмотрела судья Львовского окружного административного суда Елена Крутько. Посмотрев все материалы дела и оценив доводы, она удовлетворила иск жителя Львова. Судья сочла действия пограничника неправомерными и аннулировала его решение об отказе в выезде за границу. Однако это решение суда еще может быть обжаловано.