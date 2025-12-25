Чоловік утік до Польщі, поки прикордонник відлучився до туалету — як суд покарав охоронця держрубежів

Прикордонники. Фото ілюстративне: ДПСУ

У Львівській області військовозобов'язаний утік до Польщі, поки прикордонник перебував у туалеті. Охоронця держрубежів покарали.

Про це йдеться в постанові, яку Мостицький районний суд Львівської області виніс 3 листопада.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, 20 серпня поточного року на ділянці в Шегинівській громаді оператор комплексу спеціальних технічних засобів відлучився з посту, щоб справити природну потребу. Доки представник ДПСУ перебував у вбиральні, військовозобов'язаний чоловік оминув пункт пропуску та потрапив до Польщі.

Рішення суду

Під час судового засідання прикордонник визнав свою провину. Чоловік пояснив, що того дня чергував сам, а пост залишив на нетривалий час. Також охоронець держрубежів попросив суд не карати його надто суворо. Суддя врахував те, що обвинувачений утримує трьох дітей, має незадовільний стан здоров'я та щиро розкаявся. Підсудного оштрафували на 17 тисяч гривень, а також зобов'язали сплатити 605 гривень 60 копійок судового збору.

Постанову можна було оскаржити впродовж десяти днів від дня її проголошення. Наразі судове рішення вже набуло законної сили.

Нагадаємо, 24-річний киянин за 1 900 доларів погодився переправити до Молдови військовозобов'язаних чоловіків. Йому загрожує позбавлення волі.

Також ми повідомляли, що на Одещині двоє військовослужбовців проникли на територію приватного домоволодіння, розбивши вікно. Обох порушників оштрафували.