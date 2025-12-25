Мужчина сбежал в Польшу, пока пограничник отлучился в туалет — как суд наказал охранника госграницы

Пограничники. Фото иллюстративное: ГПСУ

Во Львовской области военнообязанный сбежал в Польшу, пока пограничник находился в туалете. Охранника госграницы наказали.

Об этом говорится в постановлении, которое Мостицкий районный суд Львовской области вынес 3 ноября.

Детали дела

Согласно судебным материалам, 20 августа текущего года на участке в Шегиновской общине оператор комплекса специальных технических средств отлучился с поста, чтобы справить естественную нужду. Пока представитель ГПСУ находился в туалете, военнообязанный мужчина обошел пункт пропуска и попал в Польшу.

Решение суда

Во время судебного заседания пограничник признал свою вину. Мужчина объяснил, что в тот день дежурил сам, а пост оставил на непродолжительное время. Также охранник госграницы попросил суд не наказывать его слишком строго. Судья учел то, что обвиняемый содержит троих детей, имеет неудовлетворительное состояние здоровья и искренне раскаялся. Подсудимого оштрафовали на 17 тысяч гривен, а также обязали уплатить 605 гривен 60 копеек судебного сбора.

Постановление можно было обжаловать в течение десяти дней со дня его провозглашения. На данный момент судебное решение уже вступило в законную силу.

