Україна
Пограничник пошел в туалет и упустил беглеца — решение суда

Пограничник пошел в туалет и упустил беглеца — решение суда

Дата публикации 25 декабря 2025 03:32
Мужчина сбежал в Польшу, пока пограничник отлучился в туалет — как суд наказал охранника госграницы
Пограничники. Фото иллюстративное: ГПСУ

Во Львовской области военнообязанный сбежал в Польшу, пока пограничник находился в туалете. Охранника госграницы наказали.

Об этом говорится в постановлении, которое Мостицкий районный суд Львовской области вынес 3 ноября.

Читайте также:

Детали дела

Согласно судебным материалам, 20 августа текущего года на участке в Шегиновской общине оператор комплекса специальных технических средств отлучился с поста, чтобы справить естественную нужду. Пока представитель ГПСУ находился в туалете, военнообязанный мужчина обошел пункт пропуска и попал в Польшу.

Решение суда

Во время судебного заседания пограничник признал свою вину. Мужчина объяснил, что в тот день дежурил сам, а пост оставил на непродолжительное время. Также охранник госграницы попросил суд не наказывать его слишком строго. Судья учел то, что обвиняемый содержит троих детей, имеет неудовлетворительное состояние здоровья и искренне раскаялся. Подсудимого оштрафовали на 17 тысяч гривен, а также обязали уплатить 605 гривен 60 копеек судебного сбора.

Постановление можно было обжаловать в течение десяти дней со дня его провозглашения. На данный момент судебное решение уже вступило в законную силу.

Напомним, 24-летний киевлянин за 1 900 долларов согласился переправить в Молдову военнообязанных мужчин. Ему грозит лишение свободы.

Также мы сообщали, что в Одесской области двое военнослужащих проникли на территорию частного домовладения, разбив окно. Обоих нарушителей оштрафовали.

суд Львов пограничники мобилизация наказание судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
