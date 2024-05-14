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Прикордонники назвали найпоширеніший спосіб незаконно перепливти Тису

14 травня 2024 19:12
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Як втікачі перепливають Тису: у ДПСУ розповіли
Прикордонники Мукачівського загону ДПСУ. Фото: Галина Остаповець
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Майже щодоби прикордонники Мукачівського загону ДПСУ затримують по 5-10 осіб призовного віку, які намагаються незаконно перетнути український кордон, перепливши річку Тиса. Один із найпоширеніших методів — це переправа через річку на надувних човнах.

Про це Новини.LIVE розповів заступник начальника підрозділу охорони кордону Мукачівського загону Валерій Кірієнко.

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"Переправа на надувних човнах — найпоширеніший спосіб. Особливо в бік Угорщини. У нас були випадки, коли ми ловили чоловіків під час спроби сісти на човен. Ще намагаються переливати на матрацах, у рятувальних жилетах, автомобільних шинах. Роблять це вночі, коли оцінити небезпеку такої річки та задуму дуже складно", — відмітив прикордонник.

За його словами, зазвичай особи, які хочуть незаконно перетнути кордон, користуються послугами так званих посередників. Коштують ці послуги від 7 і до 15 тисяч доларів.

"Інколи втікачі вимагають забезпечити їх певним захистом, але в більшості ми затримуємо людей одягнутими так, як вони ходять в житті. Переправникам вдається переконати їх, що Тису перепливати безпечно, вона мілка. І люди на це погоджуються", — розповів Кірієнко.

Він також уточнив, що судячи із розмов затриманих 90% з них не знають, де саме вони будуть перетинати Тису і як саме це робитимуть.

"Переправники переконують чоловіків, що все буде спокійно. А в результаті їм доводиться ризикувати життям ще до переходу до Тиси. Вже на березі їм кажуть, що у них немає іншого варіанту, як пливти. Хто знає, що таке Тиса — відмовляються від такого варіанту ще на березі", — підсумував прикордонник.

Нагадаємо, українські прикордонники затримали біля кордону з Румунією четверо чоловіків, які намагалися незаконно виїхати з країни. Втікачів побачили неподалік українського КПП "Порубне". 

війна
прикордонники
мобілізація
ДПСУ
річка Тиса

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