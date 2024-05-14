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Пограничники назвали самый распространенный способ незаконно переплыть Тысу

14 мая 2024 19:12
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Как беглецы переплывают Тысу: в ГНСУ рассказали
Пограничники Мукачевского отряда ГНСУ. Фото: Галина Остаповец
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Почти ежедневно пограничники Мукачевского отряда ГНСУ задерживают по 5-10 человек призывного возраста, которые пытаются незаконно пересечь украинскую границу, переплыв реку Тыса. Один из самых распространенных методов — это переправа через реку на надувных лодках.

Об этом сообщил заместитель начальника подразделения охраны границы Мукачевского отряда Валерий Кириенко.

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"Переправа на надувных лодках — самый распространенный способ. Особенно в сторону Венгрии. У нас были случаи, когда мы ловили мужчин при попытке сесть на лодку. Еще пытаются переливать на матрасах, в спасательных жилетах, на автомобильных шинах.  Делают это ночью, когда оценить опасность такой реки и замысла очень сложно", — отметил пограничник.

По его словам, обычно лица, желающие незаконно пересечь границу, пользуются услугами посредников. Стоят они от 7 до 15 тысяч долларов.

"Иногда беглецы требуют обеспечить их определенной защитой, но в большинстве мы задерживаем людей одетыми так, как они ходят в жизни. Переправщикам удается убедить их, что Тысу переплывать безопасно, она мелкая. И люди на это соглашаются", — рассказал Кириенко.

Он также уточнил, что, судя по разговорам задержанных, 90% из них не знают, где именно они будут пересекать Тысу и как именно это будут происходить.

"Переправщики убеждают мужчин, что все будет спокойно. А в результате им приходится рисковать жизнью еще до перехода к Тысе. Уже на берегу им говорят, что у них нет другого варианта, как плыть. Кто знает, что такое Тиса отказываются от такого варианта еще на берегу", — подытожил пограничник.

Напомним, украинские пограничники задержали у границы с Румынией четверо мужчин, пытавшихся незаконно уехать из страны. Беглецов увидели недалеко от украинского КПП "Порубное".

война
пограничники
мобилизация
ГПСУ
река Тиса

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