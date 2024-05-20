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Прикордонники піймали ухилянта, який хотів переплисти Тису на автомобільній шині

20 травня 2024 18:01
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Прикордонники піймали ухилянта, який хотів переплисти Тису на автомобільній шині
Прикордонники із затриманим ухилянтом. Фото: ДПСУ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Співробітники Державної прикордонної служби України затримали ухилянта, який мав намір переплисти річку Тису. При собі він мав гумову камеру, яку збирався використати, як плавзасіб.

Про це повідомили у ДПСУ в понеділок, 20 травня.

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Переправник передав ухилянту гумову камеру, щоб той мав більше шансів переплисти Тису, а також поділився інформацією про те, в якому боці кордон. За свої послуги він взяв шість тисяч доларів.

Ухилянт мав намір переплисти Тису, проте був затриманий прикордонниками. На затриманого чоловіка складено адмінпротокол.

Раніше ми повідомляли, що правоохоронці Одещини затримали жителя Подільського району за спробу незаконно переправити військовозобов'язаного через кордон. За свої послуги він вимагав 10 тисяч доларів, проте обіцяної суми так і не отримав.

На гірських маршрутах поруч із українсько-румунським кордоном багато ведмедів. Тварини вештаються лісом та залишають сліди. Прикордонники радять ухилянтам подумати, перш ніж намагатися втекти з країни.

війна
кордон
Україна
мобілізація
ухилянти
ДПСУ

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