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Пограничники поймали уклониста, который хотел переплыть Тису на автомобильной шине

20 мая 2024 18:01
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Пограничники поймали уклониста, который хотел переплыть Тису на автомобильной шине
Пограничники с задержанным уклонистом. Фото: ГНСУ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали уклониста, который намеревался переплыть реку Тису. При себе он имел резиновую камеру, которую собирался использовать как плавсредство.

Об этом сообщили в ГПСУ в понедельник, 20 мая.

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Переправщик передал уклонисту резиновую камеру, чтобы у того было больше шансов переплыть Тису, а также поделился информацией о том, в какой стороне граница. За свои услуги он взял шесть тысяч долларов.

Уклонист намеревался переплыть Тису, однако был задержан пограничниками. На задержанного мужчину составлен админпротокол.

Ранее мы сообщали, что правоохранители Одесской области задержали жителя Подольского района за попытку незаконно переправить военнообязанного через границу. За свои услуги он требовал 10 тысяч долларов, однако обещанную сумму так и не получил.

На горных маршрутах рядом с украинско-румынской границей много медведей. Животные бродят по лесу и оставляют следы. Пограничники советуют уклонистам подумать, прежде чем пытаться бежать из страны.

война
граница
Украина
мобилизация
уклонисты
ГПСУ

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