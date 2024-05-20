Прикордонники попередили про небезпеку на українсько-румунському кордоні

Слід ведмедя біля українсько-румунського кордону. Фото: Державна прикордонна служба України

На гірських маршрутах поруч із українсько-румунським кордоном — багато ведмедів. Тварини вештаються лісом та залишають сліди.

Про це у неділю, 19 травня, повідомили у Державній прикордонній службі України.

Читайте також:

Ведмеді знаходять речі ухилянтів та об'їдки, які вони кидають на дорозі

За словами прикордонників, зараз більшість гірських маршрутів закриті. Але чоловіки, які намагаються незаконно виїхати за межі Україну, вирушають саме у високогірʼя. Ухилянти набирають з собою багато речей, а потім кидають їх посеред дороги.

Скриншот Facebook/Держприкордонслужба України​​​

"Коли ноші стає тяжче нести, їх просто кидають у лісі. Серед залишеного часто є їжа, що й стає причиною збільшення випадків появи диких звірів", — пояснюють у Державній прикордонній службі.

Фото: Facebook/Держприкордонслужба України

Фото: Facebook/Держприкордонслужба України

Фото: Facebook/Держприкордонслужба України

Фото: Facebook/Держприкордонслужба України 1 / 4

Прикордонники закликають українців утриматися від відвідування закритих гірських маршрутів вздовж кордону, це може бути небезпечним для життя.

Нагадаємо, вночі 18 травня на території Закарпаття прикордонники затримали групу з шести осіб та їхнього провідника. Чоловіки намагалися нелегально перетнути кордон з України до Румунії.

Також ми писали, що на Одещині прикордонники затримали "футбольну команду" ухилянтів, які хотіли дістатися Молдови.