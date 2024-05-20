Прикордонники попередили про небезпеку на українсько-румунському кордоні

Прикордонники попередили про небезпеку для життя на кордоні — особливо це стосується ухилянтів
На гірських маршрутах поруч із українсько-румунським кордоном — багато ведмедів. Тварини вештаються лісом та залишають сліди.
Про це у неділю, 19 травня, повідомили у Державній прикордонній службі України.
Ведмеді знаходять речі ухилянтів та об'їдки, які вони кидають на дорозі
За словами прикордонників, зараз більшість гірських маршрутів закриті. Але чоловіки, які намагаються незаконно виїхати за межі Україну, вирушають саме у високогірʼя. Ухилянти набирають з собою багато речей, а потім кидають їх посеред дороги.
"Коли ноші стає тяжче нести, їх просто кидають у лісі. Серед залишеного часто є їжа, що й стає причиною збільшення випадків появи диких звірів", — пояснюють у Державній прикордонній службі.
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Фото: Facebook/Держприкордонслужба України
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Фото: Facebook/Держприкордонслужба України
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Фото: Facebook/Держприкордонслужба України
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Фото: Facebook/Держприкордонслужба України
Прикордонники закликають українців утриматися від відвідування закритих гірських маршрутів вздовж кордону, це може бути небезпечним для життя.
Нагадаємо, вночі 18 травня на території Закарпаття прикордонники затримали групу з шести осіб та їхнього провідника. Чоловіки намагалися нелегально перетнути кордон з України до Румунії.
Також ми писали, що на Одещині прикордонники затримали "футбольну команду" ухилянтів, які хотіли дістатися Молдови.
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