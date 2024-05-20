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Прикордонники попередили про небезпеку для життя на кордоні — особливо це стосується ухилянтів

20 травня 2024 05:20
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Прикордонники попередили про небезпеку на українсько-румунському кордоні
Слід ведмедя біля українсько-румунського кордону. Фото: Державна прикордонна служба України
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

На гірських маршрутах поруч із українсько-румунським кордоном — багато ведмедів. Тварини вештаються лісом та залишають сліди.

Про це у неділю, 19 травня, повідомили у Державній прикордонній службі України.

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За словами прикордонників, зараз більшість гірських маршрутів закриті. Але чоловіки, які намагаються незаконно виїхати за межі Україну, вирушають саме у високогірʼя. Ухилянти набирають з собою багато речей, а потім кидають їх посеред дороги. 

Прикордонники попередили про ведмедів на кордоні
Скриншот Facebook/Держприкордонслужба України​​​

"Коли ноші стає тяжче нести, їх просто кидають у лісі. Серед залишеного часто є їжа, що й стає причиною збільшення випадків появи диких звірів", — пояснюють у Державній прикордонній службі.

  • Сліди ведмедів біля українсько-румунського кордону
    Фото: Facebook/Держприкордонслужба України
  • Сліди ведмедів біля українсько-румунського кордону
    Фото: Facebook/Держприкордонслужба України
  • Сліди ведмедів біля українсько-румунського кордону
    Фото: Facebook/Держприкордонслужба України
  • Сліди ведмедів біля українсько-румунського кордону
    Фото: Facebook/Держприкордонслужба України
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Прикордонники закликають українців утриматися від відвідування закритих гірських маршрутів вздовж кордону, це може бути небезпечним для життя.

Нагадаємо, вночі 18 травня на території Закарпаття прикордонники затримали групу з шести осіб та їхнього провідника. Чоловіки намагалися нелегально перетнути кордон з України до Румунії.

Також ми писали, що на Одещині прикордонники затримали "футбольну команду" ухилянтів, які хотіли дістатися Молдови.

війна
кордон
Румунія
прикордонники
мобілізація
ухилянти

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