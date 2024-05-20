Пограничники предупредили об опасности на украинско-румынской границе

След медведя у украинско-румынской границы. Фото: Государственная пограничная служба Украины

На горных маршрутах рядом с украинско-румынской границей много медведей. Животные бродят по лесу и оставляют следы.

Об этом в воскресенье, 19 мая, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

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По словам пограничников, сейчас большинство горных маршрутов закрыто. Но мужчины, пытающиеся незаконно выехать за пределы Украины, отправляются именно на высокогорье. Уклонисты набирают с собой много вещей, а затем бросают их посреди дороги.

Скриншот Facebook/ Госпогранслужба Украины

"Когда ношу становится тяжелее нести, ее просто бросают в лесу. Среди оставленного часто есть пища, что и становится причиной увеличения случаев появления диких зверей", — объясняют в Государственной пограничной службе.

Фото: Facebook/Госпогранслужба Украины

Фото: Facebook/Госпогранслужба Украины

Фото: Facebook/Госпогранслужба Украины

Фото: Facebook/Госпогранслужба Украины 1/4 ​ 4

Пограничники призывают украинцев воздержаться от посещения закрытых горных маршрутов вдоль границы, это может быть опасно для жизни.

Напомним, ночью 18 мая на территории Закарпатья пограничники задержали группу из шести человек и их руководителя. Мужчины пытались нелегально пересечь границу из Украины в Румынию.

Также мы писали, что в Одесской области пограничники задержали "футбольную команду" уклонистов, которые хотели добраться до Молдовы.