Пограничники предупредили об опасности на украинско-румынской границе

Пограничники предупредили об опасности для жизни на границе — особенно это касается уклонистов
На горных маршрутах рядом с украинско-румынской границей много медведей. Животные бродят по лесу и оставляют следы.
Об этом в воскресенье, 19 мая, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
Медведи находят вещи уклонистов и объедки, которые они бросают на дороге
По словам пограничников, сейчас большинство горных маршрутов закрыто. Но мужчины, пытающиеся незаконно выехать за пределы Украины, отправляются именно на высокогорье. Уклонисты набирают с собой много вещей, а затем бросают их посреди дороги.
"Когда ношу становится тяжелее нести, ее просто бросают в лесу. Среди оставленного часто есть пища, что и становится причиной увеличения случаев появления диких зверей", — объясняют в Государственной пограничной службе.
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Фото: Facebook/Госпогранслужба Украины
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Фото: Facebook/Госпогранслужба Украины
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Фото: Facebook/Госпогранслужба Украины
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Фото: Facebook/Госпогранслужба Украины
Пограничники призывают украинцев воздержаться от посещения закрытых горных маршрутов вдоль границы, это может быть опасно для жизни.
Напомним, ночью 18 мая на территории Закарпатья пограничники задержали группу из шести человек и их руководителя. Мужчины пытались нелегально пересечь границу из Украины в Румынию.
Также мы писали, что в Одесской области пограничники задержали "футбольную команду" уклонистов, которые хотели добраться до Молдовы.
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