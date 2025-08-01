Майор запасу НГУ прокоментував явище примусової мобілізації та висловився щодо ухилянтів

Олексій Гетьман. Фото: Олексій Гетьман/Facebook

Громадяни мають долучатися до війська добровільно, якщо ж цього немає, держава має повне право на примусову мобілізацію. Наразі суспільство не надто засуджує ухилянтів, але так не має бути.



Про це в ефірі Еспресо заявив майор запасу Національної гвардії України Олексій Гетьман.

Примусова мобілізація та ухилення від призову

Майор запасу зазначив, що хотів би, щоб до лав ЗСУ добровільно вступали й захищали країну 90% чоловіків. Скандали через мобілізацію поодинокі, а не системні. Через залучення до війська громадян, які не бажають служити, виникають скандали, але держава має право на примусову мобілізацію. Неважливо, хоче військовозобов'язаний служити чи ні, адже захист Вітчизни є обов'язком.

Реклама

Читайте також:

На думку Олексія Гетьмана, покращити ситуацію з мобілізацію в Україні наразі складно, але можна змінити ставлення до тих, хто ухиляється від служби, якщо поширювати відповідну інформацію у ЗМІ.

"Сьогодні люди, які ухиляються від служби, стали ледь не героями. Ними пишаються, і це проблема. Якщо людина ухиляється від служби, то до неї має бути вкрай негативне ставлення в суспільства", — наголосив представник Нацгвардії.

Раніше стали відомі результати перевірок інцидентів за участю працівників ТЦК та СП. За інформацією Сухопутних військ, 86% скандалів виявилися фейковими.

Також ми повідомляли, що в Миколаєві загинув військовозобов'язаний, який тікав від представників військкомату. Чоловік стрибнув із мосту.