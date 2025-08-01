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Головна Мобілізація Примусова мобілізація — як коментує майор запасу НГУ

Примусова мобілізація — як коментує майор запасу НГУ

Ua ru
Дата публікації: 1 серпня 2025 01:30
Майор запасу НГУ прокоментував явище примусової мобілізації та висловився щодо ухилянтів
Олексій Гетьман. Фото: Олексій Гетьман/Facebook

Громадяни мають долучатися до війська добровільно, якщо ж цього немає, держава має повне право на примусову мобілізацію. Наразі суспільство не надто засуджує ухилянтів, але так не має бути.

Про це в ефірі Еспресо заявив майор запасу Національної гвардії України Олексій Гетьман.

Примусова мобілізація та ухилення від призову

Майор запасу зазначив, що хотів би, щоб до лав ЗСУ добровільно вступали й захищали країну 90% чоловіків. Скандали через мобілізацію поодинокі, а не системні. Через залучення до війська громадян, які не бажають служити, виникають скандали, але держава має право на примусову мобілізацію. Неважливо, хоче військовозобов'язаний служити чи ні, адже захист Вітчизни є обов'язком.

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На думку Олексія Гетьмана, покращити ситуацію з мобілізацію в Україні наразі складно, але можна змінити ставлення до тих, хто ухиляється від служби, якщо поширювати відповідну інформацію у ЗМІ. 

"Сьогодні люди, які ухиляються від служби, стали ледь не героями. Ними пишаються, і це проблема. Якщо людина ухиляється від служби, то до неї має бути вкрай негативне ставлення в суспільства", — наголосив представник Нацгвардії.

Раніше стали відомі результати перевірок інцидентів за участю працівників ТЦК та СП. За інформацією Сухопутних військ, 86% скандалів виявилися фейковими.

Також ми повідомляли, що в Миколаєві загинув військовозобов'язаний, який тікав від представників військкомату. Чоловік стрибнув із мосту.

військовий призов мобілізація ТЦК та СП ухилянти Нацгвардія
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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