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Главная Мобилизация Принудительная мобилизация — как комментирует майор запаса НГУ

Принудительная мобилизация — как комментирует майор запаса НГУ

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2025 01:30
Майор запаса НГУ прокомментировал явление принудительной мобилизации и высказался относительно уклонистов
Алексей Гетьман. Фото: Алексей Гетьман/Facebook

Граждане должны приобщаться к войску добровольно, если же этого нет, государство имеет полное право на принудительную мобилизацию. Сейчас общество не слишком осуждает уклонистов, но так не должно быть.

Об этом в эфире Еспресо заявил майор запаса Национальной гвардии Украины Алексей Гетьман.

Принудительная мобилизация и уклонение от призыва

Майор запаса отметил, что хотел бы, чтобы в ряды ВСУ добровольно вступали и защищали страну 90% мужчин. Скандалы из-за мобилизации единичные, а не системные. Из-за привлечения в армию граждан, которые не желают служить, возникают скандалы, но государство имеет право на принудительную мобилизацию. Неважно, хочет военнообязанный служить или нет, ведь защита Отечества является обязанностью.

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По мнению Алексея Гетьмана, улучшить ситуацию с мобилизацией в Украине на данный момент сложно, но можно изменить отношение к тем, кто уклоняется от службы, если распространять соответствующую информацию в СМИ.

"Сегодня люди, которые уклоняются от службы, стали чуть ли не героями. Ими гордятся, и это проблема. Если человек уклоняется от службы, то к нему должно быть крайне негативное отношение у общества", — подчеркнул представитель Нацгвардии.

Ранее стали известны результаты проверок инцидентов с участием работников ТЦК и СП. По информации Сухопутных войск, 86% скандалов оказались фейковыми.

Также мы сообщали, что в Николаеве погиб военнообязанный, который убегал от представителей военкомата. Мужчина прыгнул с моста.

военный призыв мобилизация ТЦК и СП уклонисты Нацгвардия
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
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