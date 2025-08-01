Майор запаса НГУ прокомментировал явление принудительной мобилизации и высказался относительно уклонистов

Принудительная мобилизация — как комментирует майор запаса НГУ
Граждане должны приобщаться к войску добровольно, если же этого нет, государство имеет полное право на принудительную мобилизацию. Сейчас общество не слишком осуждает уклонистов, но так не должно быть.
Об этом в эфире Еспресо заявил майор запаса Национальной гвардии Украины Алексей Гетьман.
Принудительная мобилизация и уклонение от призыва
Майор запаса отметил, что хотел бы, чтобы в ряды ВСУ добровольно вступали и защищали страну 90% мужчин. Скандалы из-за мобилизации единичные, а не системные. Из-за привлечения в армию граждан, которые не желают служить, возникают скандалы, но государство имеет право на принудительную мобилизацию. Неважно, хочет военнообязанный служить или нет, ведь защита Отечества является обязанностью.
По мнению Алексея Гетьмана, улучшить ситуацию с мобилизацией в Украине на данный момент сложно, но можно изменить отношение к тем, кто уклоняется от службы, если распространять соответствующую информацию в СМИ.
"Сегодня люди, которые уклоняются от службы, стали чуть ли не героями. Ими гордятся, и это проблема. Если человек уклоняется от службы, то к нему должно быть крайне негативное отношение у общества", — подчеркнул представитель Нацгвардии.
Ранее стали известны результаты проверок инцидентов с участием работников ТЦК и СП. По информации Сухопутных войск, 86% скандалов оказались фейковыми.
Также мы сообщали, что в Николаеве погиб военнообязанный, который убегал от представителей военкомата. Мужчина прыгнул с моста.
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