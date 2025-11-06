Кремль планує приховано провести примусову мобілізацію — думка полковника запасу ЗСУ

Російські військослужбовці. Фото ілюстративне: ГУР

Російська влада шукає способи залучення людей до війська без офіційного оголошення нової хвилі призову. Саме з цією метою Путін підписав укази про постійний призов і швидку мобілізацію резервістів.

Про це в ефірі 24 Каналу повідомив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан.

Для чого мобілізуватимуть резервістів

"Резервістів зараз будуть фактично примусово ставити у стрій. Спочатку їх залучать до охорони військових об'єктів, а потім відправлять у зону бойових дій", — заявив Світан.

За його словами, росіяни воюють не через патріотизм, а за гроші. Після ударів по економіці та санкцій влада вже нічого не може їм запропонувати, тому планує вжити примусових заходів. Відкрито оголошувати про нову хвилю мобілізації представники Кремля бояться, оскільки розуміють, що це може спричинити масові протести.

"Путін розуміє, що примусова мобілізація призведе до серйозного спротиву. Війна не треба ні Башкортостану, ні Якутії, ні іншим регіонам, яким нав'язують рішення Кремля", — заявив полковник запасу ЗСУ.

Він вважає, що метою мобілізаційних рішень у Росії є не тільки війна проти України, а утримання контролю над своїми колоніями, за рахунок яких живе.

"Якщо вимкнути Кремль, усі республіки одразу підуть у вільне плавання. Тому вони (росіяни, — Ред.) воюватимуть, поки не знищать українську державність", — пояснив Світан.

Також він додав, що воєнна система Путіна вже на межі. Примусові мобілізації можуть відтермінувати, але не зупинити поразку загарбників.

"Щодня Росія втрачає понад тисячу солдатів і десятки одиниць техніки. Попереду в них лише нові мобілізації та рекрутинг усередині країни, бо ззовні ніхто їм не допоможе", — підсумував експерт.

