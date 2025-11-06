Видео
Україна
Видео

Принудительный призыв в РФ — подробности от полковника запаса ВСУ

Ua ru
Дата публикации 6 ноября 2025 04:30
обновлено: 04:41
Кремль планирует скрыто провести принудительную мобилизацию — мнение полковника запаса ВСУ
Российские военнослужащие. Фото иллюстративное: ГУР

Российские власти ищут способы привлечения людей в армию без официального объявления новой волны призыва. Именно с этой целью Путин подписал указы о постоянном призыве и быстрой мобилизации резервистов.

Об этом в эфире 24 Канала сообщил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан.

Для чего будут мобилизовать резервистов

"Резервистов сейчас будут фактически принудительно ставить в строй. Сначала их привлекут к охране военных объектов, а затем отправят в зону боевых действий", — заявил Свитан.

По его словам, россияне воюют не из-за патриотизма, а за деньги. После ударов по экономике и санкций власть уже ничего не может им предложить, поэтому планирует принять принудительные меры. Открыто объявлять о новой волне мобилизации представители Кремля боятся, поскольку понимают, что это может вызвать массовые протесты.

"Путин понимает, что принудительная мобилизация приведет к серьезному сопротивлению. Война не нужна ни Башкортостану, ни Якутии, ни другим регионам, которым навязывают решение Кремля", — заявил полковник запаса ВСУ.

Он считает, что целью мобилизационных решений в России является не только война против Украины, но и удержание контроля над своими колониями, за счет которых живет.

"Если выключить Кремль, все республики сразу уйдут в свободное плавание. Поэтому они (россияне, — Ред.) будут воевать, пока не уничтожат украинскую государственность", — объяснил Свитан.

Также он добавил, что военная система Путина уже на грани. Принудительные мобилизации могут отсрочить, но не остановить поражение захватчиков.

"Ежедневно Россия теряет более тысячи солдат и десятки единиц техники. Впереди у них только новые мобилизации и рекрутинг внутри страны, потому что извне никто им не поможет", — подытожил эксперт.

Напомним, президент РФ Владимир Путин две недели назад обращался к президенту США Дональду Трампу. Кремлевский диктатор просил американского лидера урегулировать войну в Украине.

Ранее стало известно, что Россия готовится к масштабным ядерным испытаниям. Их планируют провести на архипелаге Новая Земля.

военный призыв мобилизация война в Украине военнообязанные Россия
Автор:
Виктория Козырь
