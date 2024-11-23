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Пріоритетні та непріоритетні підрозділи в ЗСУ — у чому різниця

23 листопада 2024 20:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Що таке пріоритетний та непріоритетний підрозділ в ЗСУ
Військові навчання ЗСУ. Фото: REUTERS/John Irish
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

За чинними правилами призову в Україні, порядок вступу до лав Збройних сил залежить від типу підрозділу. Якщо громадянин вирішив долучитися до військ за системою рекрутингу і буде дотримуватися встановленої процедури, то його гарантовано буде зараховано до того підрозділу, який видав йому рекомендаційний лист. Своєю чергою Збройні сили поділяють на пріоритетні та непріоритетні. 

Чим відрізняються пріоритетні від непріоритетних підрозділів в ЗСУ, пояснили на сайті з вакансіями LobbyX.

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Розподіл підрозділів у ЗСУ є закритим, тобто офіційні списки не публікуються у відкритому доступі, проте самі підрозділи знають, до якої категорії вони належать. Списки пріоритетних підрозділів регулярно оновлюються. Відтак є пріоритетні та непріоритетні підрозділи.

До пріоритетних підрозділів можна долучитися як за контрактом, так і через мобілізацію. Кандидати на контрактну службу розподіляються територіальними центрами комплектування (ТЦК) та навчальними центрами відповідно до рекомендаційних листів, виданих підрозділами.

Для мобілізованих процедура інша: розподіл здійснюється окремо, без участі ТЦК.

До непріоритетних підрозділів вступ можливий як за контрактом, так і через мобілізацію, але процедура складніша. Зокрема, перед видачею рекомендаційного листа підрозділ повинен отримати погодження від Генерального штабу. Лише після схвалення Генштабом новобранцям видається направлення на контрактну службу або мобілізацію.

Добровольців, які долучаються через мобілізацію, також попередньо погоджує Генштаб. Тільки після цього підрозділ може прийняти заяву, видати направлення на ВЛК (військово-лікарську комісію) і зарахувати до своїх лав.

Що входить до складу ЗСУ

До Збройних сил України належать такі підрозділи:

  • Сухопутні війська;
  • Повітряні сили;
  • Військово-морські сили;
  • Сили територіальної оборони;
  • Сили спеціальних операцій;
  • Десантно-штурмові війська;
  • Сили логістики;
  • Сили підтримки;
  • Війська зв’язку та кібербезпеки;
  • Медичні сили.

Нагадаємо, військові, які входять до керівного та інструкторсько-викладацького складу навчальних військових частин, можуть отримувати додаткові виплати — які суми виплачують та які умови мають бути дотримані. Також ми розповідали про пенсійне забезпечення військовослужбовців — які види існують та коли можна піти на пенсію.

ЗСУ мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані Рекрутинг українські військові

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