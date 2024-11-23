Что такое приоритетное и неприоритетное подразделение в ВСУ

Военные учения ВСУ Фото: REUTERS/John Irish

По действующим правилам призыва в Украине порядок вступления в ряды Вооруженных сил зависит от типа подразделения. Если гражданин решил присоединиться к войскам по системе рекрутинга и будет соблюдать установленную процедуру, то он гарантированно будет зачислен в то подразделение, которое выдало ему рекомендательное письмо. В свою очередь Вооруженные силы делят на приоритетные и неприоритетные.

Чем отличаются приоритетные от неприоритетных подразделений в ВСУ, объяснили на сайте с вакансиями LobbyX.

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Распределение подразделений в ВСУ закрытое, то есть официальные списки не публикуются в открытом доступе, однако сами подразделения знают, к какой категории они относятся. Списки приоритетных подразделений регулярно обновляются. Следовательно, есть приоритетные и неприоритетные подразделения.

К приоритетным подразделениям можно присоединиться как по контракту, так и по мобилизации. Кандидаты на контрактную службу распределяются по территориальным центрам комплектования (ТЦК) и учебным центрам в соответствии с рекомендательными письмами, выданными подразделениями.

Для мобилизованных процедура другая: распределение осуществляется отдельно, без участия ТЦК.

В неприоритетные подразделения вступление возможно как по контракту, так и через мобилизацию, но процедура более сложная. В частности, перед выдачей рекомендательного письма подразделение должно получить согласование от Генерального штаба. Только после одобрения Генштабом новобранцам выдается направление на контрактную службу или мобилизацию.

Добровольцев, которые присоединяются по мобилизации, также предварительно согласовывает Генштаб. Только после этого подразделение может принять заявление, выдать направление на ВЛК (военно-врачебную комиссию) и зачислить в свои ряды.

Что входит в состав ВСУ

К Вооруженным силам Украины относятся следующие подразделения:

Сухопутные войска;

Воздушные силы;

Военно-морские силы;

Силы территориальной обороны;

Силы специальных операций;

Десантно-штурмовые войска;

Силы логистики;

Силы поддержки;

Войска связи и кибербезопасности;

Медицинские силы.

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