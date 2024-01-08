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Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

8 січня 2024 04:08
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні
Волонтер Сергій Притула. Фото: соцмережі Притули
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

В Україні готуються до серйозних змін щодо мобілізації. Все на тлі проблем, які виникали упродовж останнього року. Українці масовано втрачають мотивацію йти воювати.

Український волонтер Сергій Притула висловився про мобілізацію в інтерв'ю для "Радіо свобода".

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За його словами, він розуміє, що проблема мобілізації в Україні є.

Він пригадав, що дуже гарно пам'ятає черги добровольців у березні та лютому 2022 року. Тоді люди йшли захищати країну, маючи це за найвищу честь у своєму житті.

Притула каже, що проблему можна вирішити, якщо змінювати ставлення до людей.

"Якщо ми хочемо, щоб у нас люди й далі йшли захищати країну, потрібно процеси ставити так, щоб служба в армії не виглядала покаранням. Армії потрібне поповнення. Людей, яких мобілізують, їм потрібна повага, це дуже просте слово. Але за ним стоїть багато речей, які треба зробити людині, яку мобілізують", — пояснив Притула.

Волонтер наголосив, що людям, які отримують повістки, потрібно давати можливість вирішити усі власні проблеми.

"Бо ти йдеш на війну, ти не знаєш, ти повернешся чи ні. На це треба час. Дайте його людям. Слово "гідність" не повинно вивітрюватися тільки тому, що війна. Навпаки воно має бути загостреним", — наголосив Притула.

Нагадаємо, екстелеведучий та волонтер Сергій Притула розповів, що на одному з благодійних аукціонів чоловік придбав прапор на підтримку ЗСУ за 160 тисяч гривень з підписом Залужного. Утім, згодом через невдоволення дружини, повернув його.

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