Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

Волонтер Сергей Притула. Фото: соцсети Приюты

В Украине готовятся к серьезным изменениям по мобилизации. Все на фоне возникающих проблем в течение последнего года. Украинцы массированно теряют мотивацию воевать.

Украинский волонтер Сергей Притула высказался о мобилизации в интервью "Радио свобода".

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По его словам, он понимает, что проблема мобилизации в Украине существует.

Он вспомнил, что очень хорошо помнит очереди добровольцев в марте и феврале 2022 года. Тогда люди шли защищать страну, считая это самой высокой честью в своей жизни.

Притула говорит, что проблему можно решить, если изменить отношение к людям.

"Если мы хотим, чтобы у нас люди и дальше шли защищать страну, нужно процессы ставить так, чтобы служба в армии не выглядела наказанием. Армии нужно пополнение. Людей, которых мобилизуют, им нужно уважение, это очень простое слово. Но за ним стоит. много вещей, которые нужно сделать мобилизуемому человеку", — объяснил Притула.

Волонтер подчеркнул, что людям, получающим повестки, нужно давать возможность решить все собственные проблемы.

"Так как ты идешь на войну, ты не знаешь, ты вернешься или нет. На это нужно время. Дайте его людям. Слово "достоинство" не должно выветриваться только потому, что война. Напротив оно должно быть заостренным", — подчеркнул Притула.

Напомним, экстелеведущий и волонтер Сергей Притула рассказал , что на одном из благотворительных аукционов мужчина приобрел флаг в поддержку ВСУ за 160 тысяч гривен с подписью Залужного. Впрочем, впоследствии из-за недовольства жены, вернул его.