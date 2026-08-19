Притулок в ЄС для військовозобов'язаних з інвалідністю: є нюанс

Прикордонник на КПП. Фото: ДПСУ

Світлана Красноштан Редактор

Євросоюз продовжив тимчасовий захист для українців до 4 березня 2028 року, але ввів додаткові перевірки для тих, хто подається вперше. Зокрема, українці з безстроковою інвалідністю та чинною відстрочкою від мобілізації мають повне право на тимчасовий захист у Євросоюзі. Перебування на військовому обліку цьому не заважає, але під час первинного виїзду до в ЄС тепер треба підтвердити законність цього або виконання військового обов'язку.

Таке пояснення надав юрист Юрій Айвазян, передає Новини.LIVE.

Чи обов'язково проходити ВЛК для отримання захисту в Європі

Європейський Союз встановив нові вимоги для українців, які планують уперше отримати тимчасовий захист у європейських країнах. Згідно зі статтею 2 Імплементаційного рішення Ради ЄС 2026/1912 від 30 липня 2026 року, що подовжує дію Рішення 2022/382 до 4 березня 2028 року, заявники мають надати докази виконання військового обов'язку, легального звільнення від нього чи законного перетину кордону.

За словами юриста Юрія Айвазяна, військовозобов'язані українці з безстроковою групою інвалідності підпадають під ці критерії та можуть безперешкодно претендувати на європейський притулок.

Сам по собі статус військовозобов'язаного не закриває шлях до оформлення захисту в Європі. Юрій Айвазян зауважує, що наявність оформленої відстрочки та пожиттєвої інвалідності юридично доводить, що людина не ухиляється від призову, а звільнена від нього за законом. В українському законодавстві ця норма зафіксована в пункті 2 частини першої статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". При цьому виключення з військового обліку чи висновок ВЛК про повну непридатність від чоловіка не вимагається.

Правову основу для самого виїзду з України дає саме факт наявності інвалідності, а не майбутній статус притулку в Євросоюзі. Перетин державного кордону цією категорією громадян відбувається за правилами, які затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (пункт 2-1). Водночас для отримання тимчасового захисту за кордоном діє й загальне правило статті 2 Імплементаційного рішення Ради ЄС: людина мала постійно проживати в Україні до 24 лютого 2022 року та хоче виїхати геть через початок повномасштабної війни.

Які документи має надати на кордоні військовозобов'язаний чоловік з інвалідністю для прихистку в ЄС

Щоб без проблем пройти процедуру за новими правилами в ЄС, заявникові знадобиться сформований пакет документів. Потрібно мати закордонний паспорт із штампом про легальний перетин кордону, посвідчення особи з інвалідністю або пенсійне посвідчення з групою, а також офіційний папір про безстроковий характер інвалідності.

Військово-обліковий статус підтверджується актуальним електронним документом із застосунку "Резерв+" із вказаною відстрочкою та його паперовою роздрукованою копією з QR-кодом. Водночас юрист підкреслює, що конкретні деталі подачі та вимоги до перекладу паперів слід уточнювати вже в органах тієї країни ЄС, куди прибуває людина.

Як писали раніше Новини.LIVE, уряд оптимізував правила підтвердження військово-облікових даних для чоловіків призовного віку під час оформлення послуг у закордонних дипломатичних установах.

Водночас юристи пояснили, чому момент набуття статусу військовослужбовця прив'язаний виключно до зарахування особи до списків особового складу навчального центру, навіть якщо громадянин раніше не служив та ще не склав присягу. Як це визначає межу між адміністративною відповідальністю за ухилення від обліку та кримінальним покаранням за самовільне залишення частини чи дезертирство.