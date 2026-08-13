Що буде за втечу дорогою до навчального центру ЗСУ: пояснення юристів

Затримання порушника спецслужбами та судовий процес. Фото: ДБП, Freepik, колаж Новини.LIVE

Навіть без складання військової присяги та відсутності строкової служби в минулому мобілізований набуває офіційного статусу військовослужбовця одразу після фізичного зарахування на базову військову підготовку. Конкретний момент втечі від представників ТЦК впливає на юридичну кваліфікацію злочину та строк потенційного ув'язнення.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пояснення юриста Владислава Дерія.

Різниця покарань за втечу до та після прибуття в навчальний центр

Після визнання військово-лікарською комісією придатними до служби, ТЦК направляють громадян до бойових підрозділів ЗСУ або до навчальних центрів.

Саме на цьому перехідному етапі виникає тонка юридична межа, яка визначає тяжкість майбутнього покарання у разі спроби уникнути служби по дорозі до навчального центру або після пройденого етапу тренувань. За словами юриста, обидва сценарії гарантовано закінчуються відкриттям кримінальної справи, проте статті звинувачення суттєво відрізнятимуться.

Як роз'яснив юрист Владислав Дерій, мобілізований перебуває у статусі військовослужбовця ще в процесі транспортування до місця підготовки.

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"Якщо громадянин пройшов ВЛК і фізично був зарахований до БЗВП, перед законом він вже військовослужбовець, незважаючи на відсутність строкової служби в минулому та нескладання присяги", — наголосив правознавець.

Проте зникнення саме на етапі дороги трактується слідчими за "легшою" статтею.

"Якщо громадянин втік по дорозі до навчального центру, то це буде розцінено як ухилення від мобілізації, тож можлива кримінальна відповідальність за статтею 336 ККУ", — підкреслив експерт.

Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років.

Набагато суворіша юридична відповідальність настає тоді, коли людина вирішує втекти вже після фактичного прибуття на територію навчального центру. У такій ситуації дії кваліфікують не як звичайне ухилення, а як повноцінний військовий злочин.

"Якщо громадянин втік з навчального центру, то це розцінюватиметься як самовільне залишення частини (ч. 5 ст. 407 Кримінального кодексу України). Цей злочин передбачає покарання від 5 до 10 років позбавлення волі", — підсумував Владислав Дерій, звертаючи увагу на значне посилення відповідальності.

Як повідомляв раніше Новини.LIVE, наразі відсутність пройденої базової загальновійськової підготовки у громадян віком від 25 років не є перешкодою для їхнього бронювання на критично важливих підприємствах, оскільки для офіційного оформлення відстрочки достатньо лише набути статусу військовозобов'язаного та повністю відповідати критеріям урядових постанов.

Водночас для тих мобілізованих, які вже проходять такий базовий вишкіл, інструктори наголошують на критичній необхідності дотримання правил кібербезпеки. Читайте, як захистити свої дані та не нашкодити побратимам.

Що стосується подальшого проходження служби, то розподіл та зарахування військового до конкретного підрозділу ЗСУ зазвичай відбувається після закінчення курсу підготовки, проте командування може ухвалити таке рішення і безпосередньо під час навчального процесу, зокрема й тоді, коли він проходить на полігонах за кордоном.