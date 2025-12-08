Відео
Підтримати ЗСУ
Головна Мобілізація Призов військовозобов'язаних — хто має координувати мобілізацію

Призов військовозобов'язаних — хто має координувати мобілізацію

Дата публікації: 8 грудня 2025 04:30
Мобілізація в Україні — хто має координувати призов
Військовозобов'язаний у ТЦК та СП. Фото ілюстративне: НГУ/Facebook

Відповідальність за мобілізацію мають нести не лише військовослужбовці ТЦК та СП. Має працювати так званий трикутник.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявила уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців та їхніх сімей Ольга Решетилова (Кобилинська).

Координування мобілізації в Україні 

Омбудсменка наголосила, що за мобілізаційний процес несуть відповідальність і органи місцевого самоврядування, і керівники підприємств, і виконавча влада.

"Нам необхідно розділити цю відповідальність, щоб не класти її на плечі військових... Повинен працювати трикутник: начальник обласного ТЦК, голова ОВА і представник правоохоронних органів або прокурор, або представник Нацполіції, голова Нацполіції в області", — зазначила Ольга Решетилова (Кобилинська).

На її думку, проблеми виникають, коли обов'язок і відповідальність перекладають лише на військових. Тоді ж на бійців падає вся агресія. 

"Так не має бути. Ми повинні всім суспільством захистити військовослужбовців ТЦК", — наголосила уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців та їхніх сімей.

Також вона додала, що затримувати порушників і доставляти їх до ТЦК має Нацполіція або система МВС. Виконавча влада, органи місцевого самоврядування, начальники ОВА мають залучатися до процесу мобілізації. У регіонах, де очільники військових адміністрацій, ухиляються від виконання цього обов'язку, виникають постійні проблеми та скандали.

Нагадаємо, у середині жовтня Володимир Зеленський підписав указ про призначення військового омбудсмена. Посаду обійняла Ольга Решетилова (Кобилинська).

Також ми повідомляли, що військовий омбудсмен Ольга Решетилова (Кобилинська) відреагувала на смерть 43-річного новобранця Романа Сопіна. Вона висловила співчуття близьким померлого та закликала свідків інциденту анонімно повідомляти їй подробиці.

військовий призов мобілізація ТЦК та СП військовий омбудсман Ольга Решетилова
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
