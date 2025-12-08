Видео
Україна
Популярные запросы

Видео

Призыв военнообязанных — кто должен координировать мобилизацию

Призыв военнообязанных — кто должен координировать мобилизацию

Ua ru
Дата публикации 8 декабря 2025 04:30
Мобилизация в Украине — кто должен координировать призыв
Военнообязанный в ТЦК и СП. Фото иллюстративное: НГУ/Facebook

Ответственность за мобилизацию должны нести не только военнослужащие ТЦК и СП. Должен работать так называемый треугольник.

Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" заявила уполномоченная по вопросам защиты прав военнослужащих и их семей Ольга Решетилова (Кобылинская).

Читайте также:

Координирование мобилизации в Украине

Омбудсмен подчеркнула, что за мобилизационный процесс несут ответственность и органы местного самоуправления, и руководители предприятий, и исполнительная власть.

"Нам необходимо разделить эту ответственность, чтобы не класть ее на плечи военных... Должен работать треугольник: начальник областного ТЦК, глава ОВА и представитель правоохранительных органов или прокурор, или представитель Нацполиции, глава Нацполиции в области", — отметила Ольга Решетилова (Кобылинская).

По ее мнению, проблемы возникают, когда обязанность и ответственность перекладывают только на военных. Тогда же на бойцов падает вся агрессия.

"Так не должно быть. Мы должны всем обществом защитить военнослужащих ТЦК", — подчеркнула уполномоченная по вопросам защиты прав военнослужащих и их семей.

Также она добавила, что задерживать нарушителей и доставлять их в ТЦК должна Нацполиция или система МВД. Исполнительная власть, органы местного самоуправления, начальники ОВА должны привлекаться к процессу мобилизации. В регионах, где руководители военных администраций, уклоняются от выполнения этой обязанности, возникают постоянные проблемы и скандалы.

Напомним, в середине октября Владимир Зеленский подписал указ о назначении военного омбудсмена. Должность заняла Ольга Решетилова (Кобылинская).

Также мы сообщали, что военный омбудсмен Ольга Решетилова (Кобылинская) отреагировала на смерть 43-летнего новобранца Романа Сопина. Она выразила соболезнования близким умершего и призвала свидетелей инцидента анонимно сообщать ей подробности.

военный призыв мобилизация ТЦК и СП военный омбудсман Ольга Решетилова
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
