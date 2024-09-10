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Проблеми із "Резерв+" — чи можна уточнити дані з-за кордону без повернення

10 вересня 2024 03:17
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Застосунок Резерв+ - уточнення даних в Резерв+ - уточнення даних громадянами, які перебувають за кордоном
Українські громадяни біля консульства в Польщі. Фото: Shchodennyk.pl
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Оновити свої військово-облікові дані мають усі військовозобов’язані громадяни, незалежно від місця перебування. Якщо такий громадянин перебуває за кордоном, то він може спробувати зв’язатися із ТЦК через електронну пошту чи телефоном.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Сергій Богун.

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Процес оновлення даних

Після оголошення загальної мобілізації частина військовозобов’язаних громадян України опинилася за кордоном — зокрема, виїхавши з окупованих територій на Захід.

Та процес оновлення даних, який розпочався після ухвалення нового закону про мобілізацію, стосується усіх громадян, незалежно від місця перебування.

Чи можна уточнити дані з-за кордону

Мобільний застосунок "Резерв+", в якому можна перевірити актуальність військово-облікових даних, встановлюється за кордоном, але уточнити дані, якщо в "Резерв+" є якісь неточності, можна лише в територіальних центрах комплектування.

Втім, зазначив юрист Сергій Богун, існує теоретичний варіант вирішити це питання дистанційно, не повертаючись до України.

"Спробуйте зв’язатися з ТЦК за допомогою електронної пошти або телефоном", — пояснив юрист громадянину, який хоче уточнити свої військово-облікові дані з-за кордону.

українці військовий облік мобілізація закордон військовозобов'язані

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