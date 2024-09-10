Применение Резерв+ - уточнение данных в Резерв+ - уточнение данных гражданами, находящимися за границей

Украинские граждане возле консульства в Польше. Фото: Shchodennyk.pl

Обновить свои военно-учетные данные все военнообязанные граждане, независимо от места пребывания. Если такой гражданин находится за границей, то он может попытаться связаться с ТЦК по электронной почте или по телефону.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Сергей Богун.

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Процесс обновления данных

После объявления общей мобилизации часть военнообязанных граждан Украины оказалась за границей — в частности, выехав с оккупированных территорий на Запад.

Но процесс обновления данных, начавшийся после принятия нового закона о мобилизации, касается всех граждан независимо от места пребывания.

Можно ли уточнить данные из-за границы

Мобильное приложение "Резерв+", в котором можно проверить актуальность военно-учетных данных, устанавливается за границей, но уточнить данные, если у "Резерв+" есть какие-то неточности, можно только в территориальных центрах комплектования.

Впрочем, отметил юрист Сергей Богун, существует теоретический вариант решить этот вопрос дистанционно, не возвращаясь в Украину.

"Попробуйте связаться с ТЦК с помощью электронной почты или по телефону", — объяснил юрист гражданину, который хочет уточнить свои военно-учетные данные из-за рубежа.