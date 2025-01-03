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Проблеми з реєстром "Оберіг" — чи можливе бронювання

3 січня 2025 20:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Реєстр Оберіг і бронювання — чи можливе бронювання без реєстру Оберіг
Застосунок "Резерв+", де відображаються дані реєстру "Оберіг". Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Військовозобов’язаний громадянин не зможе отримати бронювання від мобілізації у ситуації, якщо його даних немає у реєстрі "Оберіг". Для бронювання потрібно внести дані до реєстру, але це не гарантія надання бронювання.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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З 1 грудня 2024 року бронювання військовозобов’язаних громадян здійснюється винятково через державний портал послуг "Дія".

"На жаль, якщо у реєстрі "Оберіг" не має Ваших даних, то Вас не зможуть забронювати", — пояснив юрист Владислав Дерій громадянину, який поцікавився можливістю бронювання у ситуації, коли даних про нього немає у реєстру "Оберіг".

Куди звертатися військовозобов’язаному

Правник порадив громадянину, що він може зробити для оформлення бронювання.

"Ви, звісно, можете надіслати лист ТЦК про внесення даних в реєстр та прикріпити копію тимчасового посвідчення, але дуже висока ймовірність, що у відповідь Ви отримаєте повістку", — підкреслив Дерій.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які бази даних використовує ТЦК для внесення в систему "Оберіг".

Додамо, у грудні стало відомо, що в "Оберіг" вноситимуть ще більше даних для ТЦК.

Дія мобілізація бронювання ТЦК та СП реєстр Оберіг

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