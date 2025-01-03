Реєстр Оберіг і бронювання — чи можливе бронювання без реєстру Оберіг

Проблеми з реєстром "Оберіг" — чи можливе бронювання
Військовозобов’язаний громадянин не зможе отримати бронювання від мобілізації у ситуації, якщо його даних немає у реєстрі "Оберіг". Для бронювання потрібно внести дані до реєстру, але це не гарантія надання бронювання.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.
Бронювання без "Оберегу"
З 1 грудня 2024 року бронювання військовозобов’язаних громадян здійснюється винятково через державний портал послуг "Дія".
"На жаль, якщо у реєстрі "Оберіг" не має Ваших даних, то Вас не зможуть забронювати", — пояснив юрист Владислав Дерій громадянину, який поцікавився можливістю бронювання у ситуації, коли даних про нього немає у реєстру "Оберіг".
Куди звертатися військовозобов’язаному
Правник порадив громадянину, що він може зробити для оформлення бронювання.
"Ви, звісно, можете надіслати лист ТЦК про внесення даних в реєстр та прикріпити копію тимчасового посвідчення, але дуже висока ймовірність, що у відповідь Ви отримаєте повістку", — підкреслив Дерій.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, які бази даних використовує ТЦК для внесення в систему "Оберіг".
Додамо, у грудні стало відомо, що в "Оберіг" вноситимуть ще більше даних для ТЦК.
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