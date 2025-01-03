Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Проблемы с реестром "Оберіг" — возможно ли бронирование arrow

Проблемы с реестром "Оберіг" — возможно ли бронирование

3 января 2025 20:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Реестр Оберіг и бронирование - возможно ли бронирование без реестра Оберіг
Приложение "Резерв+", где отображаются данные реестра "Оберіг". Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Военнообязанный гражданин не сможет получить бронирование от мобилизации в ситуации, если его данных нет в реестре "Оберіг". Для бронирования нужно внести данные в реестр, но это не гарантия предоставления бронирования.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Читайте также:

Бронирование без "Оберега"

С 1 декабря 2024 года бронирование военнообязанных граждан осуществляется исключительно через государственный портал услуг "Дія".

"К сожалению, если в реестре "Оберіг" нет Ваших данных, то Вас не смогут забронировать", — объяснил юрист Владислав Дерий гражданину, который поинтересовался возможностью бронирования в ситуации, когда данных о нем нет в реестре "Оберіг".

Куда обращаться военнообязанному

Юрист посоветовал гражданину, что он может сделать для оформления бронирования.

"Вы, конечно, можете отправить письмо ТЦК о внесении данных в реестр и прикрепить копию временного удостоверения, но очень высока вероятность, что в ответ Вы получите повестку", — подчеркнул Дерий.

Напомним, мы ранее писали о том, какие базы данных использует ТЦК для внесения в систему "Оберіг".

Добавим, в декабре стало известно, что в "Оберіг" будут вносить еще больше данных для ТЦК.

Дия мобилизация бронирование ТЦК и СП реестр Оберіг

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

20:15 Топ-30 украиноязычных каналов у YouTube — какое место Новини.LIVE

20:00 Проблемы с реестром "Оберіг" — возможно ли бронирование

19:52 Повреждение кабелей в Балтийском море — суд арестовал танкер РФ

19:42 Окончание войны в 2025 году — во что верят одесситы

19:27 Рекомендации по дегустации виски Glen Grant

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

19:11 Враг массированно атаковал Днепропетровщину — есть жертвы

19:09 Переводы заробитчан в Украину упали на сотни млн долларов, — НБУ

18:52 Как одесситам узнать о статусе своей пенсии — инструкция

18:44 В МОН сказали, на сколько стало меньше учителей с начала войны

18:18 Ракетная атака по Чернигову — из-за обстрела погиб человек

20:15 Топ-30 украиноязычных каналов у YouTube — какое место Новини.LIVE

20:00 Проблемы с реестром "Оберіг" — возможно ли бронирование

19:52 Повреждение кабелей в Балтийском море — суд арестовал танкер РФ

19:42 Окончание войны в 2025 году — во что верят одесситы

19:27 Рекомендации по дегустации виски Glen Grant

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

19:11 Враг массированно атаковал Днепропетровщину — есть жертвы

19:09 Переводы заробитчан в Украину упали на сотни млн долларов, — НБУ

18:52 Как одесситам узнать о статусе своей пенсии — инструкция

18:44 В МОН сказали, на сколько стало меньше учителей с начала войны

18:18 Ракетная атака по Чернигову — из-за обстрела погиб человек

19:42 Окончание войны в 2025 году — во что верят одесситы

Эксклюзив

06:33 Рост цен не остановить — сколько будет стоить доллар в 2025 году

2 января 2025

06:53 Рейтинг украинских банков — где лучше хранить сбережения

06:50 Какие территории отбила и потеряла Украина в течение 2024 года

06:40 Цены на медь в январе — стоимость цветных металлов в Украине

1 января 2025

14:57 Чего ждут одесситы в 2025 году — опрос

08:02 Как украинцы вдохновляли в 2024 году — пять впечатляющих историй

06:40 Сколько стоит металлолом в январе — цены на чермет на Новый год

06:02 Повышение налогов и тарифов — что изменится с 1 января 2025 года

31 декабря 2024

22:47 Одесса встречает Новый год — что желают горожане в 2025 году

Text

18:09 У Шольца ошарашили новыми данными о войне — эфир Вечір.LIVE

Text

15:40 В Сухопутных войсках раскритиковали подготовку к выборам

Text

13:00 Зеленский готовится к встрече с Трампом — эфир День.LIVE

Text

12:47 Нардеп сказал, сколько времени нужно для подготовки штурмовика

Text

12:29 Нардеп сказал, почему аудиты по укрытиям остаются непубличными

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

Text

11:55 В "Айдаре" назвали оптимальный возраст для мобилизации

Text

11:18 Военный прокомментировал слухи о прорыве россиян в Часовом Яру

Text

09:34 Главные новости и события 2024 года, — эфир Остаповец_LIVE

Text

08:00 Зеленский сделал заявление о Трампе — эфире Ранок.LIVE

2 января 2025
Text

20:53 Корольчук назвал условия поставки электроэнергии в Молдову

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

27 декабря 2024

09:40 Цены на проезд в Харькове — что изменится с 1 января 2025 года