Реестр Оберіг и бронирование - возможно ли бронирование без реестра Оберіг

Приложение "Резерв+", где отображаются данные реестра "Оберіг". Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Военнообязанный гражданин не сможет получить бронирование от мобилизации в ситуации, если его данных нет в реестре "Оберіг". Для бронирования нужно внести данные в реестр, но это не гарантия предоставления бронирования.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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С 1 декабря 2024 года бронирование военнообязанных граждан осуществляется исключительно через государственный портал услуг "Дія".

"К сожалению, если в реестре "Оберіг" нет Ваших данных, то Вас не смогут забронировать", — объяснил юрист Владислав Дерий гражданину, который поинтересовался возможностью бронирования в ситуации, когда данных о нем нет в реестре "Оберіг".

Куда обращаться военнообязанному

Юрист посоветовал гражданину, что он может сделать для оформления бронирования.

"Вы, конечно, можете отправить письмо ТЦК о внесении данных в реестр и прикрепить копию временного удостоверения, но очень высока вероятность, что в ответ Вы получите повестку", — подчеркнул Дерий.

Напомним, мы ранее писали о том, какие базы данных использует ТЦК для внесения в систему "Оберіг".

Добавим, в декабре стало известно, что в "Оберіг" будут вносить еще больше данных для ТЦК.