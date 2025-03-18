Лікування пораненого воїна - як оформити та чи треба йти до ВЛК

Лікування пораненого військовослужбовця. Фото: Varta1

Для того, аби продовжити лікування після поранення, військовослужбовець ЗСУ має подати рапорт командиру своєї частини. Після цього військовий, скоріш за все, повинен буде пройти військово-лікарську комісію.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Рапорт на продовження лікування

Військовослужбовець, який отримав поранення на фронті, направляється на лікування — яке може не завершитися у встановлені законодавством терміни, тож військовому потрібно продовжити процес лікування.

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи таку ситуацію, пояснив, що треба зробити військовому.

"Перш за все військовослужбовець повинен подати рапорт командиру частини на проходження ВЛК на підставі висновків виписного епікризу", — підкреслив юрист.

Чи треба військовому пройти повторну ВЛК

Айвазян додав, що, можливо, такому військовому доведеться ще раз пройти військово-лікарську комісію.

"У більшості випадків (щоправда залежить від формулювання медичних рекомендацій у виписці) командир зобов'язаний направити підлеглого на ВЛК для визначення статусу придатності останнього та вирішення питання щодо додаткового лікування", — наголосив адвокат.

Юрій Айвазян зазначив, що у випадку відмови командира у цій ситуації військовослужбовець може оскаржити рішення у встановленому законодавством порядку.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як виплачують зарплату та допомогу військовослужбовцям на лікуванні.

Додамо, ми повідомляли про те, яка довідка потрібна для військового, аби продовжити лікування.