Лечение раненого воина - как оформить и надо ли идти в ВВК

Лечение раненого военнослужащего. Фото: Varta1

Для того, чтобы продолжить лечение после ранения, военнослужащий ВСУ должен подать рапорт командиру своей части. После этого военный, скорее всего, должен будет пройти военно-врачебную комиссию.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Рапорт на продолжение лечения

Военнослужащий, получивший ранение на фронте, направляется на лечение — которое может не завершиться в установленные законодательством сроки, поэтому военному нужно продолжить процесс лечения.

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя такую ситуацию, объяснил, что надо сделать военному.

"Прежде всего военнослужащий должен подать рапорт командиру части на прохождение ВВК на основании выводов выписного эпикриза", — подчеркнул юрист.

Нужно ли военному пройти повторную ВВК

Айвазян добавил, что, возможно, такому военному придется еще раз пройти военно-врачебную комиссию.

"В большинстве случаев (правда зависит от формулировки медицинских рекомендаций в выписке) командир обязан направить подчиненного на ВВК для определения статуса годности последнего и решения вопроса о дополнительном лечении", — подчеркнул адвокат.

Юрий Айвазян отметил, что в случае отказа командира в этой ситуации военнослужащий может обжаловать решение в установленном законодательством порядке.

Напомним, мы ранее писали о том, как выплачивают зарплату и помощь военнослужащим на лечении.

Добавим, мы сообщали о том, какая справка нужна для военного, чтобы продолжить лечение.