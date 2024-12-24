Відстрочка для студента - що треба для продовження відстрочки

Продовження відстрочки для студента — важлива умова
Головним документом для оформлення чи продовження відстрочки студентів є довідка ЄДЕБО. Для того, аби продовжити відстрочку, студент має оформити нову довідку — стару неможливо використати.
Про це написали на порталі "Юристи.UA".
Відстрочка для студентів
Українські студенти мають право на відстрочку від мобілізації у особливий період.
Для цього вони мають відповідати двом основним критеріям:
- навчатися на денній чи дуальній формі;
- не порушувати принцип послідовності здобутої освіти, що має відображатися у довідці ЄДЕБО.
Довідка ЄДЕБО для продовження відстрочки
До юристів звернувся з питанням студент, який поцікавився – чи потрібно йому брати нову довідку ЄДЕБО для продовження відстрочки, чи достатньо буде попередньої довідки.
"Краще візьміть свіжу довідку", — відповів юрист Владислав Дерій.
Адвокат Андрій Карпенко підтвердив цю думку: "Для продовження відстрочки треба формувати нову довідку ЄДЕБО".
Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли студент все ж може бути мобілізованим.
Додамо, ми повідомляли про можливість отримання відстрочки від мобілізації для 50-річного студента.
Читайте Новини.LIVE!