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Продовження відстрочки для студента — важлива умова

24 грудня 2024 15:25
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Відстрочка для студента - що треба для продовження відстрочки
Студенти на занятті. Фото: U-News
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Головним документом для оформлення чи продовження відстрочки студентів є довідка ЄДЕБО. Для того, аби продовжити відстрочку, студент має оформити нову довідку — стару неможливо використати.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

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Українські студенти мають право на відстрочку від мобілізації у особливий період.

Для цього вони мають відповідати двом основним критеріям:

  • навчатися на денній чи дуальній формі;
  • не порушувати принцип послідовності здобутої освіти, що має відображатися у довідці ЄДЕБО.

Довідка ЄДЕБО для продовження відстрочки

До юристів звернувся з питанням студент, який поцікавився – чи потрібно йому брати нову довідку ЄДЕБО для продовження відстрочки, чи достатньо буде попередньої довідки.

"Краще візьміть свіжу довідку", — відповів юрист Владислав Дерій.

Адвокат Андрій Карпенко підтвердив цю думку: "Для продовження відстрочки треба формувати нову довідку ЄДЕБО".

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли студент все ж може бути мобілізованим.

Додамо, ми повідомляли про можливість отримання відстрочки від мобілізації для 50-річного студента.

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