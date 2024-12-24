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Продолжение отсрочки для студента — важное условие

24 декабря 2024 15:25
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Отсрочка для студента – что нужно для продолжения отсрочки
Студенты на занятии. Фото: U-News
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Главным документом для оформления или продления отсрочки студентов есть справка ЕГЭБО. Для того чтобы продлить отсрочку, студент должен оформить новую справку — старую невозможно использовать.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

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Украинские студенты имеют право отсрочки от мобилизации в особый период.

Для этого они должны отвечать двум основным критериям:

  • учиться на дневной или дуальной форме;
  • не нарушать принцип последовательности полученного образования, который должен отражаться в справке ЕГЭБО.

Справка ЕГЭБО для продления отсрочки

К юристам обратился с вопросом поинтересовавшийся студент — нужно ли ему брать новую справку ЕГЭБО для продления отсрочки или достаточно будет предыдущей справки.

"Лучше возьмите свежую справку", — ответил юрист Владислав Дерий.

Адвокат Андрей Карпенко подтвердил это мнение: "Для продления отсрочки нужно формировать новую справку ЕГЭБО".

Напомним, мы раньше писали о том, когда студент все же может быть мобилизован.

Добавим, что мы сообщали о возможности получения отсрочки от мобилизации для 50-летнего студента.

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16:11 В Минобороны анонсировали новую программу в приложении "Армия+"

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

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