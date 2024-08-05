Відстрочка для студентів - як продовжити відстрочку - що потрібно робити студенту

Студенти на заняттях з кібербезпеки. Фото: volynnews.com

Студент, у якого закінчується термін дії відстрочки від мобілізації, має зібрати пакет документів і надати їх разом із заявою до територіального центру комплектування. У ТЦК повинні опрацювати заявку і продовжити відстрочку.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Євген Середницький.

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Відстрочка для студентів — чи продовжується вона автоматично

Студенти українських закладів профтехнічної, передвищої та вищої освіти мають право на відстрочку від мобілізації.

Але ця відстрочка, на відміну від інших випадків, не продовжується автоматично. Юрист пояснив, що робити студентам у ситуації, коли термін відстрочки закінчується.

Які документи потрібно надати в ТЦК

Для початку необхідно зібрати пакет відповідних документів.

Це:

довідка з ЄДЕБО, яка підтверджує навчання;

паспорт або ID-картка;

військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного;

попереднє рішення про відстрочку (якщо є).

Далі ці документи студент має надати разом із заявою у відповідний територіальний центр комплектування.

Останнім пунктом є отримання підтвердження про продовження відстрочки.

"Інколи відстрочка може бути продовжена автоматично, але на практиці краще все-таки переконатися, що всі документи подані і розглянуті", — підкреслив Середницький.

Нагадаємо, що є три категорії студентів, яких можуть призвати на військову службу у 2024 році.

Додамо, низка університетів вигадала схему, як запобігти використанню вищої освіти студентами як способу ухилитись від мобілізації. Так, вони будуть передавати інформацію про відрахування студентів до ТЦК.