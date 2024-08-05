Отсрочка для студентов – как продолжить отсрочку – что нужно делать студенту

Студенты на занятиях по кибербезопасности. Фото: volynnews.com

Студент, у которого истекает срок действия отсрочки от мобилизации, должен собрать пакет документов и предоставить их вместе с заявлением в территориальный центр комплектования. В ТЦК должны проработать заявку и продлить отсрочку.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Евгений Средницкий.

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Отсрочка для студентов — продолжается ли она автоматически

Студенты украинских заведений профтехнического, высшего и высшего образования имеют право на отсрочку от мобилизации.

Но эта отсрочка, в отличие от других случаев, не продлевается автоматически. Юрист объяснил, что делать студентам в ситуации, когда срок отсрочки истекает.

Какие документы нужно предоставить в ТЦК

Для начала необходимо собрать пакет соответствующих документов.

Это:

справка с ЕГЕБО, подтверждающая обучение;

паспорт или ID-карта;

военный билет или временное удостоверение военнообязанного;

предварительное решение об отсрочке (если есть).

Затем эти документы студент должен предоставить вместе с заявлением в соответствующий территориальный центр комплектования.

Последним пунктом является получение подтверждения о продлении отсрочки.

"Иногда отсрочка может быть продлена автоматически, но на практике лучше все-таки убедиться, что все документы представлены и рассмотрены", — подчеркнул Середницкий.

Напомним, что есть три категории студентов, которые могут быть призваны на военную службу в 2024 году.

Добавим, ряд университетов придумал схему, как предотвратить использование высшего образования студентами как способ уклониться от мобилизации. Так, они будут передавать информацию об отчислениях студентов в ТЦК.