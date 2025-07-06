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Головна Мобілізація Продовження воєнного стану й мобілізації — коли голосуватиме ВР

Продовження воєнного стану й мобілізації — коли голосуватиме ВР

Ua ru
Дата публікації: 6 липня 2025 10:30
В Україні планують ще на 90 днів продовжити воєнний стан і мобілізацію
Будівля Верховної Ради України. Фото: ucrainica.fandom.com

В Україні планують продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 днів. Відповідне рішення парламент може ухвалити  наступного пленарного тижня. 

Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.

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Скриншот повідомлення Ярослава Железняка

Продовження воєнного стану та загальної мобілізації

"На наступному пленарному тижні парламент знову, уже в 16 раз, проголосує за продовження воєнного стану та загальної мобілізації... Спочатку РНБО ухвалить накази, далі Президент внесе їх законом, потім Рада їх схвалить", — зазначив Железняк.

У разі продовження воєнний стан і загальна мобілізація діятимуть від 7 серпня до 5 листопада.

Нагадаємо, у квітні термін дії воєнного стану та мобілізації в України продовжили до 6 серпня. Відповідні закони підписав президент України Володимир Зеленський.

Також ми повідомляли, що Верховна Рада напрацьовує законопроєкт щодо повоєнних виборів. Потрібно вирішити питання щодо формування виборчих списків, виборчих дільничих комісій та організації голосування.

Верховна Рада Ярослав Железняк воєнний стан мобілізація народні депутати
Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
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