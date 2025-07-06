Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Продление военного положения и мобилизации — когда проголосует ВР

Продление военного положения и мобилизации — когда проголосует ВР

Ua ru
Дата публикации 6 июля 2025 10:30
В Украине планируют еще на 90 дней продлить военное положение и мобилизацию
Здание Верховной Рады Украины. Фото: ucrainica.fandom.com

В Украине планируют продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 дней. Соответствующее решение парламент может принять на следующей пленарной неделе.

Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк.

Реклама
Читайте также:
Продление военного положения и мобилизации в Украине
Скриншот сообщения Ярослава Железняка

Продление военного положения и общей мобилизации

"На следующей пленарной неделе парламент снова, уже в 16 раз, проголосует за продление военного положения и общей мобилизации... Сначала СНБО примет приказы, далее Президент внесет их законом, потом Рада их одобрит", — отметил Железняк.

В случае продления военное положение и общая мобилизация будут действовать с 7 августа до 5 ноября.

Напомним, в апреле срок действия военного положения и мобилизации в Украине продлили до 6 августа. Соответствующие законы подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Также мы сообщали, что Верховная Рада нарабатывает законопроект о послевоенных выборах. Нужно решить вопрос о формировании избирательных списков, избирательных участковых комиссий и организации голосования.

Верховная Рада Ярослав Железняк военное положение мобилизация народные депутаты
Чекарёва Мария - редактор
Автор:
Чекарёва Мария
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации