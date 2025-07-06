В Украине планируют еще на 90 дней продлить военное положение и мобилизацию

Здание Верховной Рады Украины. Фото: ucrainica.fandom.com

В Украине планируют продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 дней. Соответствующее решение парламент может принять на следующей пленарной неделе.

Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк.

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Скриншот сообщения Ярослава Железняка

Продление военного положения и общей мобилизации

"На следующей пленарной неделе парламент снова, уже в 16 раз, проголосует за продление военного положения и общей мобилизации... Сначала СНБО примет приказы, далее Президент внесет их законом, потом Рада их одобрит", — отметил Железняк.

В случае продления военное положение и общая мобилизация будут действовать с 7 августа до 5 ноября.

Напомним, в апреле срок действия военного положения и мобилизации в Украине продлили до 6 августа. Соответствующие законы подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Также мы сообщали, что Верховная Рада нарабатывает законопроект о послевоенных выборах. Нужно решить вопрос о формировании избирательных списков, избирательных участковых комиссий и организации голосования.