Головна Мобілізація Проходження медогляду — коли направлення на ВЛК незаконне

Проходження медогляду — коли направлення на ВЛК незаконне

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2025 01:30
За яких умов направлення на ВЛК вважається незаконним
Чоловік проходить медогляд. Фото ілюстративне: РБК-Україна/Віталій Носач

В умовах мобілізації та воєнного стану придатність чи непридатність військовозобов'язаних до служби визначає ВЛК. Щоправда, за певних обставин направлення на проходження медогляду є протизаконним.

Про це повідомила юристка Дар'я Тарасенко.

Кого можуть викликати на ВЛК

Згідно з чинним законодавством, в умовах воєнного стану військовозобов'язані мають оновлювати дані про стан здоров'я раз на рік.

Особливі правила проходження ВЛК діють для тих, хто:

  • ніколи не проходив медогляд або проходив її понад рік тому;
  • проходив ВЛК менше року тому, але має скарги на здоров'я;
  • подав заяву на відстрочку, але її ще не розглянули;
  • є обмежено придатним, але не має інвалідності;
  • раніше був тимчасово непридатним, але наразі вже не має цього статусу, оскільки термін тимчасової непридатності сплинув.

Хто має право проходити медогляд виключно за власним бажанням:

  • люди з інвалідністю;
  • ті, хто проходив медогляд менше року тому й не має скарг на здоров'я;
  • військовозобов'язані, які мають чинну відстрочку та не вважаються обмежено придатними за новою процедурою;
  • ті, хто подав заяву на відстрочку, не є обмежено придатним і не проходив ВЛК за новою процедурою.

Загальний термін проходження ВЛК — не більше чотирьох днів. На проходження додаткових обстежень можуть виділити ще до 14 днів.

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
