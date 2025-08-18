За яких умов направлення на ВЛК вважається незаконним

Чоловік проходить медогляд. Фото ілюстративне: РБК-Україна/Віталій Носач

В умовах мобілізації та воєнного стану придатність чи непридатність військовозобов'язаних до служби визначає ВЛК. Щоправда, за певних обставин направлення на проходження медогляду є протизаконним.

Про це повідомила юристка Дар'я Тарасенко.

Кого можуть викликати на ВЛК

Згідно з чинним законодавством, в умовах воєнного стану військовозобов'язані мають оновлювати дані про стан здоров'я раз на рік.

Особливі правила проходження ВЛК діють для тих, хто:

ніколи не проходив медогляд або проходив її понад рік тому;

проходив ВЛК менше року тому, але має скарги на здоров'я;

подав заяву на відстрочку, але її ще не розглянули;

є обмежено придатним, але не має інвалідності;

раніше був тимчасово непридатним, але наразі вже не має цього статусу, оскільки термін тимчасової непридатності сплинув.

Хто має право проходити медогляд виключно за власним бажанням:

люди з інвалідністю;

ті, хто проходив медогляд менше року тому й не має скарг на здоров'я;

військовозобов'язані, які мають чинну відстрочку та не вважаються обмежено придатними за новою процедурою;

ті, хто подав заяву на відстрочку, не є обмежено придатним і не проходив ВЛК за новою процедурою.

Загальний термін проходження ВЛК — не більше чотирьох днів. На проходження додаткових обстежень можуть виділити ще до 14 днів.

