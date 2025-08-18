При каких условиях направление на ВВК считается незаконным

Мужчина проходит медосмотр. Фото иллюстративное: РБК-Украина/Виталий Носач

В условиях мобилизации и военного положения пригодность или непригодность военнообязанных к службе определяет ВВК. Правда, при определенных обстоятельствах направление на прохождение медосмотра является противозаконным.

Об этом сообщила юрист Дарья Тарасенко.

Кого могут вызвать на ВВК

Согласно действующему законодательству, в условиях военного положения военнообязанные должны обновлять данные о состоянии здоровья раз в год.

Особые правила прохождения ВВК действуют для тех, кто:

никогда не проходил медосмотр или проходил его более года назад;

проходил ВВК менее года назад, но имеет жалобы на здоровье;

подал заявление на отсрочку, но его еще не рассмотрели;

является ограниченно пригодным, но не имеет инвалидности;

ранее был временно непригодным, но сейчас уже не имеет этого статуса, поскольку срок временной непригодности истек.

Кто имеет право проходить медосмотр исключительно по собственному желанию:

люди с инвалидностью;

те, кто проходил медосмотр менее года назад и не имеет жалоб на здоровье;

военнообязанные, которые имеют действующую отсрочку и не считаются ограниченно пригодными по новой процедуре;

те, кто подал заявление на отсрочку, не является ограниченно пригодным и не проходил ВВК по новой процедуре.

Общий срок прохождения ВВК — не более четырех дней. На прохождение дополнительных обследований могут выделить еще до 14 дней.

