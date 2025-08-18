Видео
Прохождение медосмотра — когда направление на ВВК незаконное

Прохождение медосмотра — когда направление на ВВК незаконное

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2025 01:30
При каких условиях направление на ВВК считается незаконным
Мужчина проходит медосмотр. Фото иллюстративное: РБК-Украина/Виталий Носач

В условиях мобилизации и военного положения пригодность или непригодность военнообязанных к службе определяет ВВК. Правда, при определенных обстоятельствах направление на прохождение медосмотра является противозаконным.

Об этом сообщила юрист Дарья Тарасенко.

Читайте также:

Кого могут вызвать на ВВК

Согласно действующему законодательству, в условиях военного положения военнообязанные должны обновлять данные о состоянии здоровья раз в год.

Особые правила прохождения ВВК действуют для тех, кто:

  • никогда не проходил медосмотр или проходил его более года назад;
  • проходил ВВК менее года назад, но имеет жалобы на здоровье;
  • подал заявление на отсрочку, но его еще не рассмотрели;
  • является ограниченно пригодным, но не имеет инвалидности;
  • ранее был временно непригодным, но сейчас уже не имеет этого статуса, поскольку срок временной непригодности истек.

Кто имеет право проходить медосмотр исключительно по собственному желанию:

  • люди с инвалидностью;
  • те, кто проходил медосмотр менее года назад и не имеет жалоб на здоровье;
  • военнообязанные, которые имеют действующую отсрочку и не считаются ограниченно пригодными по новой процедуре;
  • те, кто подал заявление на отсрочку, не является ограниченно пригодным и не проходил ВВК по новой процедуре.

Общий срок прохождения ВВК — не более четырех дней. На прохождение дополнительных обследований могут выделить еще до 14 дней.

Напомним, в Киеве и Киевской области не хватает водителей маршруток. Многих водителей мобилизовали, а новые кандидаты не хотят приезжать в столицу и Киевскую область, поскольку боятся наткнуться на блокпосты ТЦК и полицейских.

Также мы сообщали, что повестку, которая поступила по почте, могут признать незаконной. Такое может произойти, если получатель документа проходил ВВК более года назад или не проходил вообще.

Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
