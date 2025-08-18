При каких условиях направление на ВВК считается незаконным

Прохождение медосмотра — когда направление на ВВК незаконное
В условиях мобилизации и военного положения пригодность или непригодность военнообязанных к службе определяет ВВК. Правда, при определенных обстоятельствах направление на прохождение медосмотра является противозаконным.
Об этом сообщила юрист Дарья Тарасенко.
Кого могут вызвать на ВВК
Согласно действующему законодательству, в условиях военного положения военнообязанные должны обновлять данные о состоянии здоровья раз в год.
Особые правила прохождения ВВК действуют для тех, кто:
- никогда не проходил медосмотр или проходил его более года назад;
- проходил ВВК менее года назад, но имеет жалобы на здоровье;
- подал заявление на отсрочку, но его еще не рассмотрели;
- является ограниченно пригодным, но не имеет инвалидности;
- ранее был временно непригодным, но сейчас уже не имеет этого статуса, поскольку срок временной непригодности истек.
Кто имеет право проходить медосмотр исключительно по собственному желанию:
- люди с инвалидностью;
- те, кто проходил медосмотр менее года назад и не имеет жалоб на здоровье;
- военнообязанные, которые имеют действующую отсрочку и не считаются ограниченно пригодными по новой процедуре;
- те, кто подал заявление на отсрочку, не является ограниченно пригодным и не проходил ВВК по новой процедуре.
Общий срок прохождения ВВК — не более четырех дней. На прохождение дополнительных обследований могут выделить еще до 14 дней.
Также мы сообщали, что повестку, которая поступила по почте, могут признать незаконной. Такое может произойти, если получатель документа проходил ВВК более года назад или не проходил вообще.
