Ділок, який переправляв ухилянтів, отримав більший термін через апеляцію прокурора

Затримання ухилянтів біля кордону. Ілюстративне фото: ДПСУ

Чернівецький апеляційний суд розглянув апеляцію прокуратури щодо вироку у справі про спробу незаконного переправлення людей через кордон. Обвинувачений, який раніше не мав судимостей, був звинувачений у тому, що разом зі співучасниками організував схему переправлення українських громадян через кордон до Румунії під час воєнного стану.

Про це йдеться в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

За матеріалами суду, обвинувачений із іншими особами організував незаконне переправлення чоловіків призовного віку через кордон. Підсудний вступив у змову з особами, які добре орієнтувались у прикордонній зоні, і вони допомагали чоловікам, які хотіли уникнути мобілізації. За перетин кордону брали по 2000 євро з кожного, але їх затримали правоохоронці.

Прокурор довів, що обвинувачений особисто сприяв виїзду з України семи громадян призовного віку поза пунктами пропуску.

Апеляція та нове рішення

Суд першої інстанції призначив обвинуваченому п'ять років позбавлення волі, але звільнив його від відбування покарання із встановленням іспитового строку на три роки.

Проте, оскільки прокурор не погодився з таким рішенням, він подав апеляцію. Апеляційний суд скасував попереднє рішення щодо умовного засудження та виніс обвинувальному вироком п'ять років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Волині ухилянт намагався підкупити прикордонника. Раніше на Одещині затримали групу чоловіків, які намагалися нелегально перетнути кордон. Серед них були мешканці чотирьох областей.

На Закарпатті жінка намагалася незаконно переправити свого співмешканця через кордон. Для цього вона переховувала чоловіка у спеціально обладнаній схованці автомобіля.