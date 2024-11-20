Делец, переправлявший уклонистов, получил больший срок из-за апелляции прокурора

Задержание уклонистов возле границы. Иллюстративное фото: ГНСУ

Черновицкий апелляционный суд рассмотрел апелляцию прокуратуры по приговору по делу о попытке незаконной переправки людей через границу. Обвиняемый, не имевший ранее судимостей, был обвинен в том, что вместе с соучастниками организовал схему переправки украинских граждан через границу в Румынию во время военного положения.

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

По материалам суда, обвиняемый с другими лицами организовал незаконную переправку мужчин призывного возраста через границу. Подсудимый вступил в сговор с людьми, хорошо ориентировавшимися в приграничной зоне, и они помогали мужчинам, которые хотели избежать мобилизации. За пересечение границы брали по 2000 евро с каждого, но их задержали правоохранители.

Прокурор доказал, что обвиняемый лично способствовал выезду из Украины семи граждан призывного возраста вне пунктов пропуска.

Апелляция и новое решение

Суд первой инстанции назначил обвиняемому пять лет лишения свободы, но освободил его от отбывания наказания с установлением испытательного срока на три года.

Однако поскольку прокурор не согласился с таким решением, он подал апелляцию. Апелляционный суд отменил предварительное решение об условном осуждении и вынес обвинительному приговору пять лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, на Волыни уклонист пытался подкупить пограничника. Ранее в Одесской области задержали группу мужчин, которые пытались нелегально пересечь границу. Среди них были жители четырех областей.

В Закарпатье женщина пыталась незаконно переправить своего сожителя через границу. Для этого она скрывала мужчину в специально оборудованном тайнике автомобиля.