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Головна Мобілізація Прострочений "Шлях" — що очікує на громадянина в Україні

Прострочений "Шлях" — що очікує на громадянина в Україні

Ua ru
Дата публікації: 4 серпня 2025 20:00
Повернення до України із простроченим Шляхом - чого чекати
Перевірка на кордоні. Фото: PMG.ua

Якщо водій, який виїхав з України за системою "Шлях", прострочив термін повернення з-за кордону, санкції стосуватимуться підприємства, де працює цей громадянин. Самому громадянину нічого не загрожує.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Виїзд за системою "Шлях"

Під час дії воєнного стану виїзд з України був закритий для усіх військовозобов’язаних чоловіків віком від 18 до 60 років.

Але частина громадян мала можливість перетнути державний кордон за системою "Шлях", тобто для тимчасового перебування у інших країнах, зокрема, як водій підприємства, що здійснює господарську діяльність з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, що на нього чекає, якщо він повернеться до України, прострочивши термін перебування за кордоном, куди чоловік виїхав згідно із системою "Шлях".

Кого і як покарають за прострочене повернення до України

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи таку ситуацію, зазначив, що санкції стосуватимуться перш за все підприємства, де працює така людина.

"У разі перевищення строків перебування осіб за кордоном, установлених цим пунктом, Укртрансбезпека може припинити доступ відповідного ліцензіата до Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки на три місяці", — підкреслив юрист.

Покарання для водія, зазначив Айвазян, за прострочене повернення не існує.

"Щодо відповідальності саме водія, то така відповідальність законодавством не визначена", — наголосив адвокат.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, кого перестали випускати за кордон за системою "Шлях".

Додамо, ми повідомляли про те, що ЗМІ назвали кількість ухилянтів, які втекли за кордон через систему "Шлях".

санкції військовий облік водії шлях виїзд за кордон
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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